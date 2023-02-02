США направили санкции против сети, которая занималась обходом санкций, чтобы поддержать российский военный комплекс, и среди попавших под санкции лица есть также гражданин Латвии Марк Блатс и принадлежащее ему предприятие Elektrooptika.
Санкции США за поддержку военного комплекса России коснулись и гражданина Латвии
Бюро по контролю за активами Министерства финансов США (OFAC) установило санкции 22 частным и юридическим лицам, которые связаны с обходом санкций сетей для поддержки военного промышленного комплекса России.
Новые санкции направлены против российского торговца оружием Игоря Зименкова, его сына Ионатана и так называемого сетевого предприятия Зименкова в Сингапуре, Кипре, Болгарии, Израиле и других странах.
Зименков вместе с сыном и широким кругом людей работал, чтобы продавать продукцию российской оборонной промышленности третьим странам. Они напрямую связывались с предприятиями по оборонной промышленности России, в отношении которых установлены международные санкции, заключило Министерство финансов США.
Кроме того, Зименков поддерживал также военный промышленный комплекс Беларуси, способствуя сделкам подчиненного санкциям предприятия Беларуси "Белспецвнештехника" (БСВТ) в Латинской Америке.
Новые санкции направлены также против находящегося в Израиле Texel F.C.G. Technology 2100, генеральным директором которого является латвийский гражданин Блатс, который в сообщении Министерства финансов США характеризуется как высокоранговый сотрудник и бизнес-партнер гражданина Беларуси Александра Зайцева.
Санкции OFAC также направлены против принадлежащего Блатсу предприятия Elektrooptika, зарегистрированного в 2013 году и предоставляющего бизнес-услуги.
Texel вовлечен в перечисления средств с помощью центральной сетевой компании Asia Trading & Construction PTE, основанной в Сингапуре. Информация, имеющаяся в распоряжении Министерства финансов США, свидетельствует о том, что у Texel среди прочего есть проекты, связанные с оборонными способностями России и с февраля прошлого года, когда Россия начала повторное вторжение в Украину, Texel и Блатс поставили российской компании оборудование электрооптики и инфракрасного излучения.
Санкции направлены также против сетевой компании Зименкова GBD Limited, которая зарегистрирована на Кипре, и его руководителя Александра Вольфовича.
Также санкции определены шести связанным с Вольфовичем предприятиям на Кипре, Болгарии и Израиле, а также нескольким связанным с этими предприятиями лицам.
Включение в список санкций означает, что собственность и право собственности упомянутых лиц в США блокируются. Также блокируются все активы, которые прямо или косвенно по меньшей мере в размере 50% принадлежат одному или нескольким подчиненным санкциям лицам. Любые сделки с подлежащими санкциям лицами возможны только с особым разрешением OFAC.
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