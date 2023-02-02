Санкции США за поддержку военного комплекса России коснулись и гражданина Латвии

Texel вовлечен в перечисления средств с помощью центральной сетевой компании Asia Trading & Construction PTE, основанной в Сингапуре. Информация, имеющаяся в распоряжении Министерства финансов США, свидетельствует о том, что у Texel среди прочего есть проекты, связанные с оборонными способностями России и с февраля прошлого года, когда Россия начала повторное вторжение в Украину, Texel и Блатс поставили российской компании оборудование электрооптики и инфракрасного излучения.

Санкции направлены также против сетевой компании Зименкова GBD Limited, которая зарегистрирована на Кипре, и его руководителя Александра Вольфовича.

Также санкции определены шести связанным с Вольфовичем предприятиям на Кипре, Болгарии и Израиле, а также нескольким связанным с этими предприятиями лицам.

Включение в список санкций означает, что собственность и право собственности упомянутых лиц в США блокируются. Также блокируются все активы, которые прямо или косвенно по меньшей мере в размере 50% принадлежат одному или нескольким подчиненным санкциям лицам. Любые сделки с подлежащими санкциям лицами возможны только с особым разрешением OFAC.