В 2023 году всем самоуправлениям планируется увеличение выравненных доходов в среднем на 15,2% по сравнению с 2022 годом, сообщили агентству LETA в Министерстве финансов.
Минфин планирует увеличить выравненные доходы для всех самоуправлений
Минфин планирует увеличить выравненные доходы для всех самоуправлений
В этом году выравнивание финансов самоуправлений рассчитано согласно действующему закону. С другой стороны, декларация правительства Кришьяниса Кариньша предусматривает подготовку изменений в существующей системе выравнивания финансов самоуправлений.
Правительство стремится содействовать повышению ответственности и заинтересованности самоуправлений в развитии своей территории, в том числе в сфере развития бизнеса и занятости. Министр финансов подготовит предложения по изменению системы и начнет обсуждения с партнерами.
Текущий расчет финансового выравнивания самоуправлений утвержден приказом министра финансов "О временном государственном бюджете на 2023 год".
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