Минфин планирует увеличить выравненные доходы для всех самоуправлений

В этом году выравнивание финансов самоуправлений рассчитано согласно действующему закону. С другой стороны, декларация правительства Кришьяниса Кариньша предусматривает подготовку изменений в существующей системе выравнивания финансов самоуправлений.

Правительство стремится содействовать повышению ответственности и заинтересованности самоуправлений в развитии своей территории, в том числе в сфере развития бизнеса и занятости. Министр финансов подготовит предложения по изменению системы и начнет обсуждения с партнерами.

Текущий расчет финансового выравнивания самоуправлений утвержден приказом министра финансов "О временном государственном бюджете на 2023 год".