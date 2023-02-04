Двум группам жителей желательно поскорее поменять выбранный пенсионный план

Более высокий риск в молодости, меньше - приближаясь к пенсионному возрасту

Молодым людям, которые недавно начали работу, рекомендуется тщательно оценить вид своего пенсионного плана - активный или консервативный, так как нередко на 2-й пенсионный уровень деньги кладутся автоматически, не углубляясь в какой-либо из планов. Таким образом, накопления формируются в консервативных планах, несмотря на то, что молодым людям, которые выйдут на пенсию больше, чем через 10 лет, не должны уклонятся от риска. Им рекомендуется инвестировать в пенсионные планы с более высоким риском, но и с потенциально более высокой доходностью.

Несмотря на то, что активные планы подвержены значительным колебаниям рынка, риск в долгосрочной перспективе может дать большую отдачу.

Выбрав активный пенсионный план для своего возраста, экономически активные жители могут его придерживаться более длительного времени - рекомендуемый момент для снижения рисков или изменения пенсионного плана после 50 лет, когда важно оценить существующий пенсионный план, чтобы понять, подходит ли он для конкретной ситуации.

В этом возрасте лучше выбрать более консервативный пенсионный план и в дальнейшем пересматривать его по меньшей мере один раз в пять лет, чтобы переход к финансовому благополучию у пенсионера был как можно более сбалансированным.

В случае неясностей рекомендуется консультироваться с финансовым специалистом, чтобы найти наиболее выгодное для конкретной ситуации решение.