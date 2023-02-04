В Латвии есть две группы жителей, которые часто выбрали инвестировать в не соответствующие возрасту пенсионные планы, - молодые люди и люди, которые в ближайшее время достигнут пенсионного возраста. Для этих групп населения рекомендуется уже в ближайшем будущем пересмотреть выбранный пенсионный план, чтобы не потерять доходы в будущем, свидетельствуют наблюдения экспертов банка Luminor.
Двум группам жителей желательно поскорее поменять выбранный пенсионный план
Часть социальных взносов из доходов любого экономически активного жителя накапливается на личном счете участника 2-го пенсионного уровня. На 2-м пенсионном уровне накапливается 6% доходов, которые в целом могут составить существенную денежную сумму. Часть пенсии, которая будет получена в старости от 2-го пенсионного уровня, зависит от того, насколько хорошее накопление управлялось, а также, насколько соответствующий пенсионный план выбран - соответствует ли он как возрасту человека в конкретный период времени, так и желанию брать на себя риски.
"Когда около 20 лет назад в Латвии была введена пенсионная система нескольких степеней, у жителей не было возможности выбрать активные пенсионные планы с более высоким риском, которые потенциально являются и более прибыльными.
Хотя сейчас в период накопления доступны как активные, так и консервативные пенсионные планы с различными видами рисков, большая часть жителей не изменила свой план и по-прежнему накопления 2-го пенсионного уровня образуют в одном из консервативных планов управляющих пенсионными средствами,
несмотря на то, что их инвестиционный горизонт до пенсии, возможно, составляет по меньшей мере 30 лет. Поэтому я призываю жителей проверять соответствие выбранного пенсионного плана своему возрасту, так как один раз в год пенсионный план можно изменить, и очень важно, чтобы инвестиционная стратегия выбранного пенсионного плана соответствовала продолжительности времени до пенсионного возраста", - отмечает руководитель управления активами и пенсионной частью Luminor в Балтии Атис Круминьш.
Более высокий риск в молодости, меньше - приближаясь к пенсионному возрасту
Молодым людям, которые недавно начали работу, рекомендуется тщательно оценить вид своего пенсионного плана - активный или консервативный, так как нередко на 2-й пенсионный уровень деньги кладутся автоматически, не углубляясь в какой-либо из планов. Таким образом, накопления формируются в консервативных планах, несмотря на то, что молодым людям, которые выйдут на пенсию больше, чем через 10 лет, не должны уклонятся от риска. Им рекомендуется инвестировать в пенсионные планы с более высоким риском, но и с потенциально более высокой доходностью.
Несмотря на то, что активные планы подвержены значительным колебаниям рынка, риск в долгосрочной перспективе может дать большую отдачу.
Выбрав активный пенсионный план для своего возраста, экономически активные жители могут его придерживаться более длительного времени - рекомендуемый момент для снижения рисков или изменения пенсионного плана после 50 лет, когда важно оценить существующий пенсионный план, чтобы понять, подходит ли он для конкретной ситуации.
В этом возрасте лучше выбрать более консервативный пенсионный план и в дальнейшем пересматривать его по меньшей мере один раз в пять лет, чтобы переход к финансовому благополучию у пенсионера был как можно более сбалансированным.
В случае неясностей рекомендуется консультироваться с финансовым специалистом, чтобы найти наиболее выгодное для конкретной ситуации решение.
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