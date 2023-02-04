Сб, 4.02.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Двум группам жителей желательно поскорее поменять выбранный пенсионный план

rus.tvnet.lv
Двум группам жителей желательно поскорее поменять выбранный пенсионный план
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Пенсионер. Иллюстративное фото.
Пенсионер. Иллюстративное фото. Фото: Zane Bitere / LETA

В Латвии есть две группы жителей, которые часто выбрали инвестировать в не соответствующие возрасту пенсионные планы, - молодые люди и люди, которые в ближайшее время достигнут пенсионного возраста. Для этих групп населения рекомендуется уже в ближайшем будущем пересмотреть выбранный пенсионный план, чтобы не потерять доходы в будущем, свидетельствуют наблюдения экспертов банка Luminor.

Часть социальных взносов из доходов любого экономически активного жителя накапливается на личном счете участника 2-го пенсионного уровня. На 2-м пенсионном уровне накапливается 6% доходов, которые в целом могут составить существенную денежную сумму. Часть пенсии, которая будет получена в старости от 2-го пенсионного уровня, зависит от того, насколько хорошее накопление управлялось, а также, насколько соответствующий пенсионный план выбран - соответствует ли он как возрасту человека в конкретный период времени, так и желанию брать на себя риски.

"Когда около 20 лет назад в Латвии была введена пенсионная система нескольких степеней, у жителей не было возможности выбрать активные пенсионные планы с более высоким риском, которые потенциально являются и более прибыльными.

Хотя сейчас в период накопления доступны как активные, так и консервативные пенсионные планы с различными видами рисков, большая часть жителей не изменила свой план и по-прежнему накопления 2-го пенсионного уровня образуют в одном из консервативных планов управляющих пенсионными средствами,

несмотря на то, что их инвестиционный горизонт до пенсии, возможно, составляет по меньшей мере 30 лет. Поэтому я призываю жителей проверять соответствие выбранного пенсионного плана своему возрасту, так как один раз в год пенсионный план можно изменить, и очень важно, чтобы инвестиционная стратегия выбранного пенсионного плана соответствовала продолжительности времени до пенсионного возраста", - отмечает руководитель управления активами и пенсионной частью Luminor в Балтии Атис Круминьш.

Более высокий риск в молодости, меньше - приближаясь к пенсионному возрасту

Молодым людям, которые недавно начали работу, рекомендуется тщательно оценить вид своего пенсионного плана - активный или консервативный, так как нередко на 2-й пенсионный уровень деньги кладутся автоматически, не углубляясь в какой-либо из планов. Таким образом, накопления формируются в консервативных планах, несмотря на то, что молодым людям, которые выйдут на пенсию больше, чем через 10 лет, не должны уклонятся от риска. Им рекомендуется инвестировать в пенсионные планы с более высоким риском, но и с потенциально более высокой доходностью.

Несмотря на то, что активные планы подвержены значительным колебаниям рынка, риск в долгосрочной перспективе может дать большую отдачу.

Выбрав активный пенсионный план для своего возраста, экономически активные жители могут его придерживаться более длительного времени - рекомендуемый момент для снижения рисков или изменения пенсионного плана после 50 лет, когда важно оценить существующий пенсионный план, чтобы понять, подходит ли он для конкретной ситуации.

В этом возрасте лучше выбрать более консервативный пенсионный план и в дальнейшем пересматривать его по меньшей мере один раз в пять лет, чтобы переход к финансовому благополучию у пенсионера был как можно более сбалансированным.

В случае неясностей рекомендуется консультироваться с финансовым специалистом, чтобы найти наиболее выгодное для конкретной ситуации решение.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Читать также
Актуально
Наверх