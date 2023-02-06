В системах видеонаблюдения Риги до сих пор используется китайское оборудование

"Рижское цифровое агентство" утверждает, что заменить все китайские камеры было бы очень дорого и денег таких на данный момент нет. Кстати, китайские камеры расставлены и по периметру Рижского русского театра Михаила Чехова в Старой Риге. Центр видеонаблюдения муниципальной полиции находится на верхнем этаже этого здания.

Камеры Hikvision можно увидеть во многих местах Риги. Ими оснащен недавно отреставрированный Музей оккупации, в поле зрения китайской техники находится и Рижская дума, а также набережная 11 Ноября и Каменный мост.

Эти китайские камеры не подключены к пульту управления муниципальной полиции в Старой Риге, потому что это было бы небезопасно. Однако в основном все они работают в единой системе.

В Латвии уже было несколько идей по созданию единой сети видеонаблюдения, которая помогла бы бороться с преступностью.

Еще в апреле 2021 года этого хотел министр внутренних дел Сандис Гиргенс. Но все закончилось скандалом, потому что закупку выиграла компания, принадлежавшая сыну парламентского секретаря министра.

Нынешний министр внутренних дел обещает трансформировать систему гражданской обороны. Он также говорил о единой сети видеонаблюдения. Однако созданные в Китае камеры, которые уже много лет широко используются в Риге, не могут гарантировать, что планируемая сеть будет полностью безопасной.

В Риге наконец-то создано отдельное учреждение, которое будет следить за тем, как столица готовится к кризисам и угрозам. Директором нового Департамента гражданской обороны и оперативной информации был выбран Гинтс Рейнсонс, который до сих пор работал на аналогичной должности в Елгаве.