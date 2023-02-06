"Рижское цифровое агентство" в рамках конкурса ищет компании, способные обслуживать системы камер наблюдения, произведенные в Китае и России. Они не соответствуют стандартам НАТО, сообщает передача Nekā personīga.
В системах видеонаблюдения Риги до сих пор используется китайское оборудование
Осенью прошлого года "Рижское цифровое агентство" искало компанию, которая будет обслуживать систему видеонаблюдения в столице. Одним из требований тендера было наличие у претендента хотя бы одного сотрудника, имеющего опыт работы с системой VIDEOnet, созданной в России.
И не менее двух сертифицированных специалистов, умеющих работать с камерами Hikvision китайского производства. Неофициально со стороны ИТ-компаний были обвинения в том, что эта оговорка помешала стартовать многим фирмам. На данный момент закупка проводится повторно.
Как стало известно TV3 на прошлой неделе, в большинстве рижских систем видеонаблюдения по-прежнему используется китайское оборудование. Системное программное обеспечение, разработанное в России, используется в 13 учреждениях. Как утверждает "Рижское цифровое агентство", денег на замену оборудования нет, и делается все, чтобы система была безопасной.
На верхнем этаже здания Рижского русского театра им. Михаила Чехова находится центр видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции. Если в 2005 году полиция следила за безопасностью с 5 камер, то сейчас их 237, они связаны в единую сеть и все отснятое хорошо видно в центральном офисе. И то, что снимают камеры в 46 автомобилях муниципальной полиции.
Городская система видеонаблюдения работает 24 часа в сутки и следит за ключевыми точками столицы, где больше всего людей и самый плотный трафик. Для обслуживания сети используется система Milestone - эта компания входит в группу Canon и признана в западных странах. Также и их камеры.
Но эти 237 камер - лишь малая часть камер, которые находятся на территории Риги и обслуживаются созданным год назад "Рижским цифровым агентством".
Помимо этих "безопасных" камер западного производства существует более 1000 камер, большая часть которых, например, произведена китайской компанией Hikvision. И как минимум 13 муниципальных учреждений до сих пор используют российскую программу камер видеонаблюдения VIDEOnet.
Например, в США запрещено использование камер Hikvision в правительственных зданиях и объектах критической инфраструктуры. Аналогичные нормы существуют в ряде стран Евросоюза.
Компания даже попала в черный список в США в 2018 году. В отчете Австралийского института стратегической политики высказываются опасения по поводу связей Hikvision с военными и разведывательными службами Китая, а также его способности собирать и обрабатывать конфиденциальную информацию, полученную за границей.
На самом деле многие западные страны заранее предупредили о созданной в России программе VideoNet, управляющей системами наблюдения.
Высказывались опасения по поводу связей компании с российскими военными и службами безопасности. В 2019 году Национальный центр кибербезопасности Великобритании выпустил предупреждение о том, что такое программное обеспечение представляет значительную угрозу безопасности и может использоваться для проведения кибератак или сбора конфиденциальной информации.
"Рижское цифровое агентство" утверждает, что заменить все китайские камеры было бы очень дорого и денег таких на данный момент нет. Кстати, китайские камеры расставлены и по периметру Рижского русского театра Михаила Чехова в Старой Риге. Центр видеонаблюдения муниципальной полиции находится на верхнем этаже этого здания.
Камеры Hikvision можно увидеть во многих местах Риги. Ими оснащен недавно отреставрированный Музей оккупации, в поле зрения китайской техники находится и Рижская дума, а также набережная 11 Ноября и Каменный мост.
Эти китайские камеры не подключены к пульту управления муниципальной полиции в Старой Риге, потому что это было бы небезопасно. Однако в основном все они работают в единой системе.
В Латвии уже было несколько идей по созданию единой сети видеонаблюдения, которая помогла бы бороться с преступностью.
Еще в апреле 2021 года этого хотел министр внутренних дел Сандис Гиргенс. Но все закончилось скандалом, потому что закупку выиграла компания, принадлежавшая сыну парламентского секретаря министра.
Нынешний министр внутренних дел обещает трансформировать систему гражданской обороны. Он также говорил о единой сети видеонаблюдения. Однако созданные в Китае камеры, которые уже много лет широко используются в Риге, не могут гарантировать, что планируемая сеть будет полностью безопасной.
В Риге наконец-то создано отдельное учреждение, которое будет следить за тем, как столица готовится к кризисам и угрозам. Директором нового Департамента гражданской обороны и оперативной информации был выбран Гинтс Рейнсонс, который до сих пор работал на аналогичной должности в Елгаве.
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