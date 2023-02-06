Rīgas siltums объявило открытый конкурс на поставки природного газа в объеме 460 000 мегаватт-часов (МВтч) на отопительный сезон 2023/2024 годов, сообщает издание Latvijas vēstnesis.
Rīgas siltums начало закупку газа на следующий отопительный сезон
Rīgas siltums начало закупку газа на следующий отопительный сезон
Предложения должны быть поданы до 16 февраля.
Как указано в положении о закупке, закачка природного газа в Инчукалнское подземное газохранилище должна быть произведена до 30 сентября текущего года.
По данным Firmas.lv, оборот Rīgas siltums в 2021 году составил 146,45 млн евро, а прибыль - 5,4 млн евро. 49% капитала компании принадлежит Рижской думе, 48,99% - Латвийскому государству, 2% - Enerģijas risinājumi. RIX а 0,005% - Latvenergo.
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