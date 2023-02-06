Rīgas siltums начало закупку газа на следующий отопительный сезон

Предложения должны быть поданы до 16 февраля.

Как указано в положении о закупке, закачка природного газа в Инчукалнское подземное газохранилище должна быть произведена до 30 сентября текущего года.

По данным Firmas.lv, оборот Rīgas siltums в 2021 году составил 146,45 млн евро, а прибыль - 5,4 млн евро. 49% капитала компании принадлежит Рижской думе, 48,99% - Латвийскому государству, 2% - Enerģijas risinājumi. RIX а 0,005% - Latvenergo.