Половина жителей Латвии в старости хотят путешествовать и жить за границей

42% жителей Латвии хотят провести старость в путешествиях и отдыхе, а еще 7% хотят переехать за границу. Чаще о путешествиях на пенсии думают женщины в возрасте от 40 до 49 лет и молодые люди в возрасте до 29 лет.

Почти каждый четвертый, или 24%, хочет спокойно провести старость дома, и данные показывают, что это желание увеличивается по мере старения людей, а желание путешествовать, наоборот, снижается.

7% населения хотели бы в пожилом возрасте заняться своим хобби, а 2%, причем женщины, задумались бы о вступлении в общественную организацию. 3% опрошенных планируют продолжить образование или освоить новые навыки.

Только 5% респондентов видят себя продолжающими профессиональную деятельность даже в пожилом возрасте. Это мнение чаще выражали люди в возрасте от 60 до 74 лет, то есть пенсионеры или близкие к пенсионному возрасту.

Еще 7% жителей Латвии считают, что вообще не доживут до старости - так считает каждый десятый молодой человек в возрасте от 18 до 29 лет, причем мужчины в два раза чаще, чем женщины.

В опросе, проведенном исследовательским агентством Norstat, участвовали 1006 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.