Этой зимой на некоторых улицах Риги свет был полностью отключен с 3:00 до 4:00 часов утра. Это позволяло городу экономить более 6% от общего потребления, сообщает программа Латвийского телевидения (LTV) Dienas ziņas.
Видео ⟩ Уличные фонари в Риге больше не будут выключать на ночь. Почему?
По оценкам, эти и другие меры позволили сэкономить более полумиллиона евро. Поскольку электроэнергия стала дешевле, было решено не оставлять ночью ни одну улицу Риги в темноте.
Муниципальная полиция заявила, что за это время преступность не увеличилась. По данным полиции, судя по криминальной статистике, свет мог быть выключен в течение двух часов.
Полиция предоставила список улиц и конкретных мест, где чаще всего совершаются преступления и различные конфликты - там на свете не экономили.
Теперь решено, что можно не экономить. Цены на электроэнергию на бирже немного снизились, и ни одна улица в Риге не останется полностью темной.
Принято решение, что уличное освещение будет отключаться на час ночью только в том случае, если биржевая цена электроэнергии превысит 160 евро за мегаватт-час.
Видео: Сюжет программы Dienas ziņas (на латышском языке)
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