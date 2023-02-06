Видео ⟩ Уличные фонари в Риге больше не будут выключать на ночь. Почему?

По оценкам, эти и другие меры позволили сэкономить более полумиллиона евро. Поскольку электроэнергия стала дешевле, было решено не оставлять ночью ни одну улицу Риги в темноте.

Муниципальная полиция заявила, что за это время преступность не увеличилась. По данным полиции, судя по криминальной статистике, свет мог быть выключен в течение двух часов.

Полиция предоставила список улиц и конкретных мест, где чаще всего совершаются преступления и различные конфликты - там на свете не экономили.

Теперь решено, что можно не экономить. Цены на электроэнергию на бирже немного снизились, и ни одна улица в Риге не останется полностью темной.

Принято решение, что уличное освещение будет отключаться на час ночью только в том случае, если биржевая цена электроэнергии превысит 160 евро за мегаватт-час.

Видео: Сюжет программы Dienas ziņas (на латышском языке)