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В Латвии резко выросли цены на лесные земли

rus.tvnet.lv/LETA
В Латвии резко выросли цены на лесные земли
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Лес. Иллюстративное фото
Лес. Иллюстративное фото Фото: Jānis Škapars/TVNET

За два года пандемии Covid-19 средняя цена лесных земель в Латвии выросла на 75%, в то время как средняя цена сельскохозяйственных земель - на 38%, пишет издание Dienas Bizness со ссылкой на данные компании по недвижимости Latio.

Причины такого скачка цен различны - рост конкуренции между потенциальными покупателями, большая масса свободных денег, земля как выгодная инвестиция, особенно в условиях беспрецедентно высокой инфляции, что привело к потере покупательной способности денег.

"Такая ситуация, скорее всего, является комбинацией нескольких причин, - комментирует рост цен руководитель отдела продаж леса Latio Сандийс Лукин.

По его словам, то, что цены на землю в Балтии и особенно в Латвии будут расти, прогнозировали почти все, кто работает в этой сфере, но никто не предполагал столь резкого скачка, как в 2021-2022 гг.

В то же время он обращает внимание на то, что владельцы лесных земель часто недостаточно объективно оценивают предложения покупателей и их соответствие рыночной ситуации, из-за чего цена продажи леса часто оказывается значительно ниже рыночной.

"К сожалению, были конкретные ситуации, когда первоначальное предложение за конкретный лес (с землей) составляло 40 000 евро, а при обращении к профессиональным оценщикам тот же лес удавалось продать почти за 130 000 евро", - отмечает представитель Latio.

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