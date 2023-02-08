Cido grupa еще не компенсировала утраченный экспорт в Россию и Беларусь

Экспорт составляет 30% от общего объема продаж Cido Grupа. В 2021 году на рынок России и Беларуси приходилось 6-7% от объема экспорта, или всего 2% от общего объема продаж, "поэтому эти рынки не имели большого влияния", сказал руководитель предприятия.

В то же время компания не полностью компенсировала объем на белорусском и российском рынках, даже несмотря на то, что он был относительно небольшим,

потому что на экспорт в целом повлиял рост себестоимости продукции в Европе, особенно в Балтийском регионе, где рост цен на энергоносители был самым высоким в Европе.

"Это сильно повлияло на нашу конкурентоспособность, и большой удар был нанесен экспортерам стран Балтии. Да, сейчас мы ищем способы это компенсировать, не конкретно российский рынок, а как увеличить объемы экспорта в целом", - сказал Кирстукас.

Основными экспортными рынками Cido Grupа являются страны Балтии и члены ЕС, а последними странами, в которые начался экспорт, являются США, Норвегия и Молдова.