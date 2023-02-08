Производитель напитков Cido Grupа не полностью компенсировал утраченный объем экспорта в России и Белоруссии, заявил в интервью агентству LETA член правления Cido Group Мариюс Валдас Кирстукас.
Cido grupa еще не компенсировала утраченный экспорт в Россию и Беларусь
Экспорт составляет 30% от общего объема продаж Cido Grupа. В 2021 году на рынок России и Беларуси приходилось 6-7% от объема экспорта, или всего 2% от общего объема продаж, "поэтому эти рынки не имели большого влияния", сказал руководитель предприятия.
В то же время компания не полностью компенсировала объем на белорусском и российском рынках, даже несмотря на то, что он был относительно небольшим,
потому что на экспорт в целом повлиял рост себестоимости продукции в Европе, особенно в Балтийском регионе, где рост цен на энергоносители был самым высоким в Европе.
"Это сильно повлияло на нашу конкурентоспособность, и большой удар был нанесен экспортерам стран Балтии. Да, сейчас мы ищем способы это компенсировать, не конкретно российский рынок, а как увеличить объемы экспорта в целом", - сказал Кирстукас.
Основными экспортными рынками Cido Grupа являются страны Балтии и члены ЕС, а последними странами, в которые начался экспорт, являются США, Норвегия и Молдова.
По словам Кирстукаса, в индустрии напитков практически невозможно продавать продукты на очень отдаленных рынках, особенно воду. Поставлять продукцию далеко от места производства экономически нелогично, так как такая продукция производится на месте.
Однако компания экспортирует продукцию с более высокой добавленной стоимостью, например, соки Cido, в страны Ближнего Востока, немного в Африку и Северную Америку.
Объемы экспорта в Украину выросли, особенно во второй половине 2022 года в сегменте соков, так как большая часть местных заводов была разрушена или уничтожена. По словам Кирстукаса, "это, безусловно, временное явление, но оно позволило нам увеличить объемы экспорта во второй половине прошлого года".
Он также сообщил, что в 2021 и начале 2022 года были очень большие проблемы с наличием и поставками сырья и упаковочных материалов. На данный момент таких проблем нет.
Оборот Cido grupa в 2021 году составил 70,578 млн евро, что на 3,8% меньше, чем годом ранее, а прибыль в прошлом году снизилась на 16,7% и составила 2,843 млн евро.
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