Предприятия по всему миру переходят от слов в делу, вводя все более устойчивые товары и продукты, что позволяет увеличить прибыль, улучшить репутацию, а также привлечь новых инвесторов. Самое главное - снижается влияние на окружающую среду, так как ресурсы используются эффективнее.
Пять тенденций, которые в 2023 году позволят бизнесу способствовать важным переменам
Влияние людей на окружающую среду бесспорно, и в связи с этим возникли проблемы, которые связывают с климатическими изменениями. Именно поэтому ООН отмечает необходимость искать возможности, как улучшить эффективность использования ресурсов, способствуя таким образом и круговой экономике (экономике замкнутого цикла). От предприятий ожидают, что они сделают дальнейшие шаги, чтобы обеспечить более устойчивое и инклюзивное будущее для следующих поколений.
Эксперты обозначили несколько тенденций, которые в этом году будут способствовать трансформации бизнеса, позволяя предприятиям увеличивать их ценность, лучше справляться с различными рисками, а также менять сферы и целые системы, создавая гораздо более сильную экономическую модель.
Климатически позитивные цепочки поставок
Многие компании выдвинули цель к 2050 году стать климатонейтральными. Это относится и к тем выбросам, которые создают не компании, а цепочки поставок. Это самый сложный фактор, так как обычно около 90% созданных предприятием выбросов связано именно с цепочками поставок.
В связи с этим многие крупные продовольственные предприятия по всему миру пытаются улучшить ситуацию и сами выращивать сырье - например, зерно. Разрабатывается инфраструктура, которая позволяет предприятиям избежать ненужных выбросов СО2. План на будущее очень амбициозный - в мире разрабатываются проекты, предусматривающие не создание выбросов, а даже их подавление. Пока, впрочем, до конца неизвестно, как воплотить их в жизнь на практике.
Семейный бизнес нового поколения, или основанная на данных устойчивость
Семейные предприятия по всему миру уделяют все больше внимания устойчивости, и это делается при использовании тщательного анализа данных. Это относится как к снижению количества отходов, так и к оптимизации цепочек поставок и другим сферам деятельности. Более 60% семейных предприятий, которые используют цифровой анализ данных, уделяют большое внимание устойчивости, свидетельствует опрос, проведенный в 2021 году PwC. Полагаясь на анализ данных, новое поколение бизнесменов может принимать более удачные и продуманные решения в работе своего предприятия, а также способствовать более дружественному окружающей среде подходу.
Энергоэффективность, возобновляемая энергия и война
Вторжение России в Украину нанесло серьезный удар по поставкам энергии по всей Европе, создав большие вызовы для энергопоставок. Однако это дало сильный толчок работать над альтернативными путями поставок энергии, что способствовало инвестициям в сектор возобновляемой энергии. Если смотреть в краткосрочной перспективе, то предприятиям и жителям пришлось "затянуть пояса" и экономить энергию. В долгосрочной перспективе это позволит искать энергоэффективные решения - например, реновировать квартиры и переходить на более дружественные окружающей среде и эффективные устройства.
Это позволит стимулировать и инновации, в том числе и круговую экономику, позволяя людям эффективнее использовать доступные им ограниченные ресурсы. Конечно, большое количество дружественных окружающей среде планов были в силе еще до вторжения России в Украину, однако теперь это стало гораздо актуальнее.
Сфера товаров класса люкс и устойчивость
Не стала исключением и сфера товаров класса люкс, так как в прошлом году производители товаров этого сегмента сделали большие шаги навстречу различным способствующим устойчивости инновациям. Сферы автомобилестроения и производства одежды оказывают значительное влияние на окружающую среду и общество. Именно поэтому компании обоих этих секторов пытаются трансформироваться, став более дружественными окружающей среде.
В сфере производства автомобилей большую работу с 2012 года проделала компания Porsche, которая все активнее разрабатывает электромобили, в то же время производители часов и драгоценностей тоже обратили внимание на устойчивость. Принимая во внимание долгий срок использования этих продуктов, они производятся в меньшем объеме, чем ранее. Кроме того, разрабатываются все более новые бизнес-модели, в том числе круговая экономика стала приходить и в эти сферы.
Сотрудничество при введении круговой экономики
Круговая экономика требует большой командной работы, и здесь к месту высказывание "один в поле не воин". Сотрудничество с несколькими вовлеченными сторонами - потребителями, производителями, предприятиями и политиками - очень важно, чтобы общество в целом могло добиться крупных перемен, которые невозможно реализовать, когда каждая из сторон действует по отдельности.
Круговая экономика требует структурных перемен и инноваций. Кроме того, нельзя забывать и об изменении вида мышления, так как в обществе по-прежнему укореняется мнение, что все вещи, которые мы можем приобрести, задуманы только и исключительно для получения прибыли с точки зрения предприятия, а с точки зрения потребителя - часто для получения кратковременного удовольствия, после чего часто вещи выбрасывают, даже если их еще можно использовать.
Однако перемены происходят, и уже заметны удачные примеры, которые реализуют крупные компании. Например, Программа глобального обязательства под руководством Программы ООН по окружающей среде и Фонда Эллен Макартур. К ней присоединились 500 таких серьезных компаний, как Nestle, PepsiCo, Coca-Cola, Unilever, Mars и многие другие. Программа предусматривает для предприятий минимум на 20% снизить количество пластиковых отходов по всему миру, поэтому эти компании заботятся, чтобы пластиковую упаковку можно было переработать и чтобы у этого было и дальнейшее значение.
Большая часть программ круговой экономики находятся в стадии разработки, и найти ко всем подход и удобные решения - это глобальный вызов. Первые, кто с ними связывается, это предприятия и политики, за которыми следует финансовый сектор, финансирующий инновации. Однако... Действительно ли и потребители готовы внести свой вклад в создание перемен?
Материал создан при финансовой поддержке Латвийского фонда защиты окружающей среды.
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