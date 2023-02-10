Пять тенденций, которые в 2023 году позволят бизнесу способствовать важным переменам

Сфера товаров класса люкс и устойчивость

Не стала исключением и сфера товаров класса люкс, так как в прошлом году производители товаров этого сегмента сделали большие шаги навстречу различным способствующим устойчивости инновациям. Сферы автомобилестроения и производства одежды оказывают значительное влияние на окружающую среду и общество. Именно поэтому компании обоих этих секторов пытаются трансформироваться, став более дружественными окружающей среде.

В сфере производства автомобилей большую работу с 2012 года проделала компания Porsche, которая все активнее разрабатывает электромобили, в то же время производители часов и драгоценностей тоже обратили внимание на устойчивость. Принимая во внимание долгий срок использования этих продуктов, они производятся в меньшем объеме, чем ранее. Кроме того, разрабатываются все более новые бизнес-модели, в том числе круговая экономика стала приходить и в эти сферы.

Сотрудничество при введении круговой экономики

Круговая экономика требует большой командной работы, и здесь к месту высказывание "один в поле не воин". Сотрудничество с несколькими вовлеченными сторонами - потребителями, производителями, предприятиями и политиками - очень важно, чтобы общество в целом могло добиться крупных перемен, которые невозможно реализовать, когда каждая из сторон действует по отдельности.