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Очереди к врачам сократятся? Отвечает эксперт

rus.tvnet.lv/LETA
Очереди к врачам сократятся? Отвечает эксперт
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Семейный врач. Иллюстративное фото
Семейный врач. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock
  • Онкологические пациенты внесут в Сейм свой бюджет для онкологии

В утвержденном правительством государственном бюджете на 2023 год для здравоохранения запланировано 1,6 млрд евро, что меньше, чем в прошлом году, когда здравоохранение вместе с финансированием на лечение пациентов с Covid-19 получило 2 млрд евро, пишет Latvijas avīze.

В этом году на так называемые первоочередные меры выделено 86 млн евро, поэтому возникает вопрос - уменьшатся ли очереди пациентов к специалистам и на обследования? Заместитель государственного секретаря Минздрава по финансовым вопросам Борис Книгин ничего не обещает - очереди останутся большими, потому что

министерство получило лишь малую часть финансирования, необходимого для повышения доступности медицинских услуг.

Больницы также пока не могут рассчитывать на то, что государство поможет им оплатить возросшие расходы на энергоресурсы - им самим придется искать возможности сокращения расходов, например, для того, чтобы обеспечивать питание пациентов, поскольку фиксированная государством ставка за трехразовое питание в больницах не меняется уже много лет и составляет 3 евро, тогда как реальная стоимость питания оставляет 12-15 евро в день.

Онкология названа одним из приоритетов здравоохранения в этом году, и ей выделено 30 млн из дополнительных 86 млн евро. Очереди онкологических больных на лабораторные анализы и раннюю диагностику, возможно, немного сократятся, поскольку на эти цели выделено 2,1 млн евро.

Продолжится и начатая в качестве пилотного проекта паллиативная помощь - в четвертом квартале года для нее предусмотрено 1,7 млн евро, а в 2024 году на эти цели выделено 6,7 млн евро. По подсчетам Минздрава, в таком уходе в среднем нуждаются более 700 пациентов в год.

Онкологические пациенты внесут в Сейм свой бюджет для онкологии

9 февраля, когда на рассмотрение в Сейм передан законопроект о госбюджете на 2023 год, представители объединения латвийских организаций онкологических пациентов "Онкоальянс" отправятся в парламент, чтобы символически вручить ответственным комитетам и депутатам свой бюджет онкологии, сообщил агентству LЕТА член правления объединения Эдгар Аболиньш.

Этим шагом "Онкоальянс" хочет напомнить депутатам о нуждах латвийских онкологических больных и обещаниях политиков улучшить помощь в этой сфере, а также о необходимости долгосрочного финансирования онкологии.

Как указал Аболиньш, хотя онкология названа одним из приоритетов здравоохранения в 2023 году, проект госбюджета свидетельствует о том, что около 80 000 онкологических больных в Латвии и в этом году продолжат ощущать тяжелые последствия нехватки финансирования - пациенты зачастую не смогут пройти раннюю диагностику, позволяющую выявить и вылечить заболевание на ранней стадии, продолжат стоять в длинных очередях на обследования, а также останутся без финансируемых государством новейших лекарств, которые позволили бы им жить дольше, без достаточной поддержки и реабилитации, с ограниченной паллиативной помощью.

Как отметил представитель "Онкоальянса", в Латвии самые низкие показатели выживаемости онкологических больных в Европейском союзе (ЕС) - 12%, а по сравнению со Скандинавией разница достигает 20%. В Латгале ситуация еще хуже - стандартизированный по возрасту показатель смертности от рака за последние 10 лет вырос здесь на 15%, и это свидетельствует о том, что неравенство в лечении онкологических заболеваний существует не только по отношению к ЕС, но и внутри страны.

Во время рассмотрения проекта государственного бюджета на 2023 год "Онкоальянс" призывает депутатов сохранить потребности онкологического сектора в качестве приоритетных, продолжить ранее начатую работу и найти средства для реализации плана в сфере онкологии в полном объеме - в 2023 году необходимое дополнительное финансирование составляет 69 млн евро, а в среднесрочных рамках государственного бюджета дефицит на медицинскую помощь онкологическим больным достигает 216 млн евро.

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