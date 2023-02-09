Очереди к врачам сократятся? Отвечает эксперт

Онкологические пациенты внесут в Сейм свой бюджет для онкологии

9 февраля, когда на рассмотрение в Сейм передан законопроект о госбюджете на 2023 год, представители объединения латвийских организаций онкологических пациентов "Онкоальянс" отправятся в парламент, чтобы символически вручить ответственным комитетам и депутатам свой бюджет онкологии, сообщил агентству LЕТА член правления объединения Эдгар Аболиньш.

Этим шагом "Онкоальянс" хочет напомнить депутатам о нуждах латвийских онкологических больных и обещаниях политиков улучшить помощь в этой сфере, а также о необходимости долгосрочного финансирования онкологии.

Как указал Аболиньш, хотя онкология названа одним из приоритетов здравоохранения в 2023 году, проект госбюджета свидетельствует о том, что около 80 000 онкологических больных в Латвии и в этом году продолжат ощущать тяжелые последствия нехватки финансирования - пациенты зачастую не смогут пройти раннюю диагностику, позволяющую выявить и вылечить заболевание на ранней стадии, продолжат стоять в длинных очередях на обследования, а также останутся без финансируемых государством новейших лекарств, которые позволили бы им жить дольше, без достаточной поддержки и реабилитации, с ограниченной паллиативной помощью.

Как отметил представитель "Онкоальянса", в Латвии самые низкие показатели выживаемости онкологических больных в Европейском союзе (ЕС) - 12%, а по сравнению со Скандинавией разница достигает 20%. В Латгале ситуация еще хуже - стандартизированный по возрасту показатель смертности от рака за последние 10 лет вырос здесь на 15%, и это свидетельствует о том, что неравенство в лечении онкологических заболеваний существует не только по отношению к ЕС, но и внутри страны.

Во время рассмотрения проекта государственного бюджета на 2023 год "Онкоальянс" призывает депутатов сохранить потребности онкологического сектора в качестве приоритетных, продолжить ранее начатую работу и найти средства для реализации плана в сфере онкологии в полном объеме - в 2023 году необходимое дополнительное финансирование составляет 69 млн евро, а в среднесрочных рамках государственного бюджета дефицит на медицинскую помощь онкологическим больным достигает 216 млн евро.