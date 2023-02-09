Председатель правления VAS Latvijas dzelzceļš (LDz) Марис Клейнбергс освобожден от занимаемой должности, сообщили в четверг, 9 февраля, на пресс-конференции представители совета LDz.
С должности снят руководитель Latvijas dzelzceļš Марис Клейнбергс
В ближайшее время будет объявлен открытый конкурс на должность председателя правления предприятия, а в настоящее время работу в правлении продолжит Риналдс Плявниекс, который временно будет исполнять обязанности председателя, и член правления Вита Балоде-Андруса.
Как заявил председатель совета LDz Янис Ланге, в последние годы в транзитной отрасли Латвии произошли большие перемены, и LDz, вероятно, является одной из тех латвийских компаний, которой пришлось пережить наибольшие изменения. "LDz сделало за эти годы очень много - повысило общую эффективность и снизило административную нагрузку, и сегодня расходы LDz на основную деятельность примерно на 40 млн евро в год меньше, чем до начала этих процессов", - отметил Ланге.
Однако, чтобы обеспечить стабильную работу LDz, необходимо постоянно думать об эффективности, оптимизации затрат и возможностях развития даже в тех ситуациях, когда кажется, что найти возможности для роста трудно или почти невозможно, добавил Ланге.
Он пояснил, что совет дискутировал с правлением LDz о планируемой стратегии развития на ближайшие годы, увеличении объемов международных и внутренних грузоперевозок и роли LDz в создании и управлении синергией между имеющейся 1520-миллиметровой и новой 1435-миллиметровой железнодорожной инфраструктурой Латвии в будущем.
"Однако в результате этих дискуссий мы пришли к выводу, что взгляды совета LDz и председателя правления Клейнбергса на будущее развитие LDz отличаются, поэтому совет решил снять его с поста председателя правления", - сказал Ланге.
Клейнбергс занимал должность председателя правления предприятия с 7 апреля 2020 года, а временным и. о. председателя правления был назначен еще 12 августа 2019 года.
LDz управляет железнодорожной инфраструктурой общего пользования и является ведущим предприятием концерна Latvijas dzelzceļš, в который входят предприятия LatRailNet, LDz Cargo, LDz ritošā sastāva serviss, LDz apsardze, LDz loģistika и LDz infrastruktūra.
Оборот концерна LDz в 2021 году составил 249,177 млн евро, что на 1,9% меньше, чем в 2020 году. Прибыль составила 3,909 млн евро по сравнению с убытками годом ранее.
LDz зарегистрировано в 1991 году, его основной капитал составляет 327,6 млн евро.
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