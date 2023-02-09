С должности снят руководитель Latvijas dzelzceļš Марис Клейнбергс

"Однако в результате этих дискуссий мы пришли к выводу, что взгляды совета LDz и председателя правления Клейнбергса на будущее развитие LDz отличаются, поэтому совет решил снять его с поста председателя правления", - сказал Ланге.

Клейнбергс занимал должность председателя правления предприятия с 7 апреля 2020 года, а временным и. о. председателя правления был назначен еще 12 августа 2019 года.

LDz управляет железнодорожной инфраструктурой общего пользования и является ведущим предприятием концерна Latvijas dzelzceļš, в который входят предприятия LatRailNet, LDz Cargo, LDz ritošā sastāva serviss, LDz apsardze, LDz loģistika и LDz infrastruktūra.

Оборот концерна LDz в 2021 году составил 249,177 млн евро, что на 1,9% меньше, чем в 2020 году. Прибыль составила 3,909 млн евро по сравнению с убытками годом ранее.

LDz зарегистрировано в 1991 году, его основной капитал составляет 327,6 млн евро.