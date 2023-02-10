Потребительские цены в январе по сравнению с декабрем в Латвии выросли на 0,5%, а годовая инфляция - в январе по сравнению с январем 2022 года - составила 21,5%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
Инфографика ⟩ Годовая инфляция достигла 21,5%. Что подорожало больше всего?
Средний за 12 месяцев уровень потребительских цен в январе вырос на 18,5% по сравнению с предыдущими 12 месяцами.
Наибольшее влияние на рост среднего уровня потребительских цен в январе 2023 года по сравнению с январем 2022 года оказали товары и услуги, связанные с жильем (7,9 процентных пункта), продукты питания и безалкогольные напитки (7,3 процентных пункта), товары и услуги, связанные с транспортом (1,7 п.п.), группа различных товаров и услуг (0,9 п.п.), товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой (0,8 п.п.).
В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год выросли на 28,2%. Дороже стали хлеб (+42%), кондитерские изделия (+26,3%), мука и другие крупы (+39,1%), макаронные изделия (+35,1%), рис (+31,4%), сухие завтраки (+22%). Выросли цены на вяленое, соленое или копченое мясо (+24,1%), птицу (+37,0%), свинину (+24,7%), мясные продукты (+26,5%), говядину (+30,4%). Подорожали сыр и творог (+30,0%), молоко (+45,3%), молочные продукты (+32,1%), яйца (+35,2%) и йогурт (+20,1%).
Цены выросли на кофе (+34,4%), свежие фрукты (+20,3%), сахар (+86,2%), свежие овощи (+13,4%), растительное масло (+44%), шоколад (+19,6%), консервы или продукты переработки рыбы и морепродуктов (+28,3%), сливочное масло (+24,7%), мороженое (+18,6%), соусы и приправы (+43,2%), фруктовые и овощные соки (+17,7%), безалкогольные напитки (+22,5%), мороженую рыбу (+38,7%).
В течение года также выросли цены на соль и специи (+36,6%), сушеные, консервированные или переработанные овощи (+22,9%), оливковое масло (+25,6%), джем и мед (+15,5%), сладости (+21,1%), свежую или охлажденную рыбу (+16,6%), маргарин (+34,8%), сухофрукты и орехи (+20,7%), полуфабрикаты (+23,4%) и чай (+18,8%).
Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия увеличился на 7,4%. Цены на алкогольные напитки выросли на 8,9%, при этом подорожали крепкие алкогольные напитки, пиво и вино. Цены на табачные изделия за год выросли в среднем на 4,9%.
Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, увеличился на 48,1%. В течение года наиболее значительный рост цен был на тепловую энергию (+69,6%), электроэнергию (+89,8%), твердое топливо (+82,5%) и природный газ (+79,5%). Подорожали услуги водоснабжения, канализации, вывоза мусора, управления жильем, услуги по содержанию и ремонту жилья, а также материалы для содержания и ремонта жилья.
В группе "Здравоохранение" средний уровень цен увеличился на 10,3%. В течение года подорожали фармацевтические товары, стоматологические услуги и услуги врачей-специалистов.
Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, выросли на 12,3%, что обусловлено ростом цен на топливо на 17,8%. Дизельное топливо стало дороже на 26,7%, бензин - на 8%, автогаз - на 5,2%. Повышение цен произошло на техническое обслуживание и ремонт личного автотранспорта, пассажирские перевозки автомобильным транспортом, запчасти и аксессуары для личного автотранспорта, легковые автомобили. С другой стороны, пассажирские авиаперевозки стали дешевле.
Цены на товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, выросли на 11,1%. В течение года выросли цены на корм для домашних животных, цветы, услуги в сфере досуга и спорта, газеты и журналы, абонентскую плату за телевидение, канцелярские товары и принадлежности для рисования, художественную литературу, комплексные услуги отдыха и персональные компьютеры.
Средний уровень цен на ресторанно-гостиничные услуги увеличился на 18,6%. Дороже стали услуги общественного питания, в том числе услуги ресторанов и кафе - на 17,3%, услуги столовых - на 17,9% и услуги быстрого питания - на 20,6%. Гостиничные услуги также подорожали в течение года.
В группе различных товаров и услуг цены выросли на 17,4%, на что существенное влияние оказал рост цен на средства личной гигиены и косметику. Дороже стоили автострахование, услуги парикмахеров и салонов красоты, стоимость пребывания в домах престарелых, финансовые услуги.
В остальных группах потребления наиболее существенно подорожали услуги связи, товары для уборки и ухода за домом, мебель для дома, дошкольное образование, обувь, одежда, основная бытовая техника, а также уборка дома и услуги по хозяйству.
В январе по сравнению с декабрем наибольшее влияние на уровень цен оказали продукты питания и безалкогольные напитки (+0,3 п.п.), различные товары и услуги (+0,1 п.п.), здравоохранение (+0,1 п.п.), благоустройство жилья (+0,1 п.п.), товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой (+0,1 п.п.), алкогольные напитки и табачные изделия (+0,1 п.п.), а также одежда и обувь (-0,2 п.п.), товары и услуги, связанные с жильем (-0,1 п.п.).
За месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,3%. Наиболее значительный рост цен был на хлеб (+2,7%), на что в основном повлияло закрытие акций на белый и ржаной хлеб. Также подорожали свежие фрукты (+3,5%).
По окончании акций сильнее всего подорожали молоко (+3%), кондитерские изделия (+2%), шоколад (+3%), мука и другие крупы (+2,9%), вяленое, соленое или копченое мясо (+0,7), птица (+0,9%), кофе (+0,8%), а также макаронные изделия (+2,9%). Выросли цены на фруктовые и овощные соки (+4,5%), яйца (+2,9%), свинину (+1,0%), свежие овощи (+0,8%) и сахар (+3,7%).
С другой стороны, цены на сыр и творог (-2,5%) и масло (-3,9%) снизились из-за акций.
Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия увеличился на 1,3%. Цены на алкогольные напитки выросли на 1,9%, в основном из-за окончания акций на крепкие напитки и вино. Средний уровень цен на табачные изделия в течение месяца не изменился.
Цены в группе одежды и обуви снизились на 4,6%. Средний уровень цен на одежду снизился на 5%, на обувь - на 3,7% из-за скидок и распродаж товаров зимнего сезона.
Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, снизился на 0,7%. Наиболее существенное падение цен в группе за месяц было на электроэнергию (на 4,7%). Также твердое топливо и тепловая энергия стали дешевле.
С другой стороны, за месяц подорожали услуги управления жильем. В связи с повышением налога на природные ресурсы цены на услуги по вывозу мусора выросли в среднем на 7,3%.
В группе "Здравоохранение" средний уровень цен увеличился на 1,8%. Дороже стали фармацевтическая продукция, услуги специалистов и стоматологические услуги.
Товары и услуги, связанные с транспортом, подорожали на 0,3%, в основном за счет роста цен на топливо на 1,4%. Дизельное топливо подорожало на 2,3%, бензин - на 0,5%, автогаз подешевел на 0,1%. Дороже стали пассажирские перевозки автомобильным транспортом и пассажирские перевозки трамваями, а также техническое обслуживание и ремонт личного автотранспорта. Пассажирские авиаперевозки стали дешевле.
Товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, подорожали на 1,4%. В течение месяца подорожали цветы, персональные компьютеры, газеты и журналы. С окончанием акций дороже стали игрушки. С другой стороны, комплексные услуги досуга стали дешевле.
По сравнению с 2015 годом потребительские цены в январе 2023 года были выше на 41,9%. Цены на товары выросли на 44,3%, а на услуги - на 33,4%.
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