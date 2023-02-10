Инфографика ⟩ Годовая инфляция достигла 21,5%. Что подорожало больше всего?

По окончании акций сильнее всего подорожали молоко (+3%), кондитерские изделия (+2%), шоколад (+3%), мука и другие крупы (+2,9%), вяленое, соленое или копченое мясо (+0,7), птица (+0,9%), кофе (+0,8%), а также макаронные изделия (+2,9%). Выросли цены на фруктовые и овощные соки (+4,5%), яйца (+2,9%), свинину (+1,0%), свежие овощи (+0,8%) и сахар (+3,7%).

С другой стороны, цены на сыр и творог (-2,5%) и масло (-3,9%) снизились из-за акций.

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия увеличился на 1,3%. Цены на алкогольные напитки выросли на 1,9%, в основном из-за окончания акций на крепкие напитки и вино. Средний уровень цен на табачные изделия в течение месяца не изменился.

Цены в группе одежды и обуви снизились на 4,6%. Средний уровень цен на одежду снизился на 5%, на обувь - на 3,7% из-за скидок и распродаж товаров зимнего сезона.

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, снизился на 0,7%. Наиболее существенное падение цен в группе за месяц было на электроэнергию (на 4,7%). Также твердое топливо и тепловая энергия стали дешевле.

С другой стороны, за месяц подорожали услуги управления жильем. В связи с повышением налога на природные ресурсы цены на услуги по вывозу мусора выросли в среднем на 7,3%.

В группе "Здравоохранение" средний уровень цен увеличился на 1,8%. Дороже стали фармацевтическая продукция, услуги специалистов и стоматологические услуги.

Товары и услуги, связанные с транспортом, подорожали на 0,3%, в основном за счет роста цен на топливо на 1,4%. Дизельное топливо подорожало на 2,3%, бензин - на 0,5%, автогаз подешевел на 0,1%. Дороже стали пассажирские перевозки автомобильным транспортом и пассажирские перевозки трамваями, а также техническое обслуживание и ремонт личного автотранспорта. Пассажирские авиаперевозки стали дешевле.

Товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, подорожали на 1,4%. В течение месяца подорожали цветы, персональные компьютеры, газеты и журналы. С окончанием акций дороже стали игрушки. С другой стороны, комплексные услуги досуга стали дешевле.

По сравнению с 2015 годом потребительские цены в январе 2023 года были выше на 41,9%. Цены на товары выросли на 44,3%, а на услуги - на 33,4%.