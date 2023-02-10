В субботу в двух городах Латвии каждый сможет бесплатно получить до пяти литров молока

По словам Мелниса, если ситуацию не исправить на государственном уровне, часть сферы будет уничтожена. Если предприятие работает с большими потерями, то долго оно существовать не может и его нужно закрывать.

Он отметил, что сложности затрагивают не одно домашнее хозяйство или предприятие, а целую сферу. Крестьяне будут вынуждены принимать решения о ликвидации стада.

"Кризис в сфере и угроза очень серьезны, и ясно, что люди хотят не тонуть в море долгов, а своевременно избежать значительных потерь", - отмечает Мелнис.

В свою очередь председатель правления Общества сельхозработников Сандра Стрицка заявила, что "без поддержки, которая потребуется, чтобы можно было достичь хотя бы средней цены на молоко в ЕС за конкретный месяц, хозяйства выжить не смогут".

Ассоциация указывает, что в Латвии и Литве цена молока в 2023 году упала примерно до 40 центов за литр, тогда как в Польше молочные хозяйства получают почти 60 центов за литр.

Напомним, литовские крестьяне с протестами медлить не стали. В понедельник, 6 февраля, возмущенные резким падением закупочных цен на молоко (с 47 до 27 центов за литр при себестоимости в 35 центов) литовские фермеры устроили общенациональную акцию протеста. Они требовали переговоров, а молоко раздавали бесплатно или даже выливали на землю - ролики с этим процессом стали сенсацией в соцсетях.

Министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас отметил, что ведомство согласно с некоторыми доводами фермеров и подготовило план помощи. "Мы предприняли ряд мер, но их оказалось недостаточно. Сейчас мы рассматриваем и оцениваем, какие нормативно-правовые акты нужно изменить", - сказал госслужащий.