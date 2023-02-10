В субботу, 11 февраля, в Гробине и Лиепае каждый сможет бесплатно получить до пяти литров молока, взяв с собой емкость, в которую его можно будет налить, сообщает портал liepajniekiem.lv.
В субботу в двух городах Латвии каждый сможет бесплатно получить до пяти литров молока
Кроме того, можно будет приобрести произведенный в Латвии сыр по себестоимости завода.
Акция пройдет с 10 до 14 часов в Гробине, на улице Лиела, 61, и с 13:30 до 17 часов в Лиепае, на площади Куршу, рядом с банком SEB.
Организатор акции, индивидуальный коммерсант Pūre, признает, что молоко - не экстра-продукт, чтобы создавать на нем бизнес, поэтому он хочет показать, как образуется разница в цене между производителем и торговцем.
"Ситуация плохая, но она была очевидна. Столь драматического падения закупочных цен на молоко, конечно, не планировал никто, однако кроме этого возник еще ряд неблагоприятных обстоятельств", - указывает глава общества "Крестьянский сейм" Юрис Лаздиньш.
Как уже сообщалось, в случае, если в марте сбудутся самые плохие прогнозы и цены на молоко приблизятся к критической границе, которая составляет 25 центов за литр, латвийские молочники готовы к масштабным протестам, заявил председатель правления Ассоциации сельскохозяйственных уставных обществ Каспар Мелнис.
Ассоциация указывает, что латвийские производители молока готовы как бойкотировать магазины, так и выливать цистерны молока у дверей Кабинета министров, чтобы попавшая в кризис молочная сфера была услышана в правительстве.
По словам Мелниса, если ситуацию не исправить на государственном уровне, часть сферы будет уничтожена. Если предприятие работает с большими потерями, то долго оно существовать не может и его нужно закрывать.
Он отметил, что сложности затрагивают не одно домашнее хозяйство или предприятие, а целую сферу. Крестьяне будут вынуждены принимать решения о ликвидации стада.
"Кризис в сфере и угроза очень серьезны, и ясно, что люди хотят не тонуть в море долгов, а своевременно избежать значительных потерь", - отмечает Мелнис.
В свою очередь председатель правления Общества сельхозработников Сандра Стрицка заявила, что "без поддержки, которая потребуется, чтобы можно было достичь хотя бы средней цены на молоко в ЕС за конкретный месяц, хозяйства выжить не смогут".
Ассоциация указывает, что в Латвии и Литве цена молока в 2023 году упала примерно до 40 центов за литр, тогда как в Польше молочные хозяйства получают почти 60 центов за литр.
Напомним, литовские крестьяне с протестами медлить не стали. В понедельник, 6 февраля, возмущенные резким падением закупочных цен на молоко (с 47 до 27 центов за литр при себестоимости в 35 центов) литовские фермеры устроили общенациональную акцию протеста. Они требовали переговоров, а молоко раздавали бесплатно или даже выливали на землю - ролики с этим процессом стали сенсацией в соцсетях.
Министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас отметил, что ведомство согласно с некоторыми доводами фермеров и подготовило план помощи. "Мы предприняли ряд мер, но их оказалось недостаточно. Сейчас мы рассматриваем и оцениваем, какие нормативно-правовые акты нужно изменить", - сказал госслужащий.
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