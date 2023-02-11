В середине прошлого года единая европейская валюта евро достигла паритета с долларом, а во второй половине сентября стоимость евро упала до самого низкого значения за 20 лет - 0,95 доллара за евро. Это объяснялось энергетическим кризисом, угрожающим Европе. Сейчас европейская валюта восстановилась, что значительно облегчило региону борьбу с инфляцией.
Стоимость евро восстановилась: каковы дальнейшие перспективы?
В настоящее время стоимость одного евро стабилизировалась на уровне 1,07 доллара. Это на 13% больше, чем в сентябре. Увеличению стоимости евро способствовало падение цен на энергоносители, а также тот факт, что еврозоне удалось избежать глубокой рецессии. Точно так же Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжает агрессивно повышать процентные ставки.
С другой стороны, росту стоимости евро способствует ослабление доллара, так как Федеральные резервы США (ФРС) уже не так активно, как осенью, проводит меры против инфляции.
"Три месяца назад рынок предсказал очень тяжелый кризис в Европе. Были опасения, что энергетический кризис в Европе, вызванный войной в Украине, будет экстремальным, но теперь ясно, что этот сценарий не осуществился", - говорит валютный аналитик Vanda Research Вирадж Пател.
Почему стоимость евро упала ниже паритета с долларом?
Начатая Россией война в Украине, за которой последовали санкции, введенные западными странами, создали очень турбулентную ситуацию в экономике, в результате чего Европе грозил беспрецедентный энергетический кризис. Цены на природный газ достигли новых рекордов, фактически сведя на нет хрупкое восстановление экономики региона после кризиса Covid-19.
Экономические прогнозы ухудшались из месяца в месяц, инфляция вышла из-под контроля, как и стоимость заимствований, что свидетельствует о том, что еврозона находилась на пороге очень глубокой рецессии. Вот почему стоимость евро упала.
Однако экономические перспективы ухудшились не только в Европе - проблемы коснулись и других регионов мира, из-за чего инвесторы все больше полагались на доллар, видя в этой валюте "тихую гавань". Это позволило доллару укрепить свои позиции и подняться по отношению к евро.
Стоимость евро поначалу пострадала еще и из-за сдержанности ЕЦБ - в то время как ФРС США уже начала активно повышать процентные ставки, ЕЦБ выжидал с таким шагом. Это означало, что ключевые процентные ставки в еврозоне были значительно ниже, чем в США, что привлекло больше внимания иностранных инвесторов.
"Было ощущение, что альтернатив доллару на рынке больше нет, и это позволило значительно увеличить стоимость доллара", - сказал Андреас Кениг, глава валютного управления Amundi Asset Management.
Почему растет стоимость евро?
Этой зимой в Европе стоит мягкая погода - температура воздуха нередко бывает выше нормы, что позволило значительно сэкономить энергоресурсы. Погода также повлияла на стоимость евро - опасения по поводу энергокризиса и нехватки энергоресурсов этой зимой становятся все меньше и меньше, и это позволило значительно снизить цены на газ. Поэтому ситуация в сфере энергетики гораздо лучше, чем можно было предсказать всего четыре месяца назад.
Улучшившаяся ситуация позволила улучшить прогнозы, допуская, что еврозоне удастся избежать рецессии, о чем свидетельствуют и удивительные данные 4 квартала 2022 года - еврозона закончила год даже с небольшим ростом.
Наконец, заметно действует и ЕЦБ - он продолжает агрессивно повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией, которая все еще очень высока, хотя в США уже начала немного падать.
"Учитывая, что процентные ставки в Европе растут быстрее, чем в США, это приносит пользу евро и привлекает новый капитал от инвесторов из-за пределов еврозоны", - объясняет экономист немецко-австрийского банка ING Карстен Бржески.
Еще один фактор - снижение стоимости доллара. По сравнению с началом осени его цена по отношению к другим основным валютам (британский фунт и японская йена) упала, так как Федеральная резервная система США смягчила свою агрессивную борьбу с инфляцией - поскольку та уже дала результаты.
Как укрепление евро влияет на экономику?
Более сильный евро поможет снизить инфляцию, удешевив импорт. Поскольку ввоз нефти, газа и других ресурсов в основном номинирован в долларах, более сильный евро и более слабый доллар означают, что в Европе импорт становится дешевле.
С другой стороны, это также может привести к удорожанию импорта, поскольку рост может пострадать в странах, зависящих от экспорта, таких как Германия. Однако Бржески отмечает, что евро еще не достиг критического уровня, который может представлять серьезную угрозу для европейского экспорта.
"Негативное влияние роста стоимости евро должно быть очень ограниченным. Негативный эффект может быть нивелирован, например, полным открытием экономики Китая, что повысит спрос на европейские товары. А Китай обычно мало обращал внимания на курс евро", - говорит Бржески.
Для путешественников, отправляющихся из Европы в США, сильный евро означает, что можно купить больше долларов, чем было возможно в сентябре (тогда за 100 евро можно было купить 95 долларов, а сейчас как минимум на 12 долларов больше).
Что будет с евро дальше?
На этот вопрос однозначного ответа нет, потому что риски для европейской экономики сохраняются. По-прежнему есть опасения, что в какой-то момент цены на энергоносители могут резко вырасти, война в Украине продолжается, а также не исключена возможность рецессии.
Аналитики сходятся во мнении, что в этом году стоимость евро вряд ли вырастет еще больше. Вполне вероятно, что в 2023-м она будет колебаться между 1,05 и 1,10 доллара.
"Повышение стоимости евро было "легкой частью". Учитывая очень неопределенные условия и перспективы рецессии через 6–12 месяцев, вряд ли этот подъем продолжится", - заключает Пател.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!