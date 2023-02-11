Стоимость евро восстановилась: каковы дальнейшие перспективы?

Экономические прогнозы ухудшались из месяца в месяц, инфляция вышла из-под контроля, как и стоимость заимствований, что свидетельствует о том, что еврозона находилась на пороге очень глубокой рецессии. Вот почему стоимость евро упала.

Однако экономические перспективы ухудшились не только в Европе - проблемы коснулись и других регионов мира, из-за чего инвесторы все больше полагались на доллар, видя в этой валюте "тихую гавань". Это позволило доллару укрепить свои позиции и подняться по отношению к евро.

Стоимость евро поначалу пострадала еще и из-за сдержанности ЕЦБ - в то время как ФРС США уже начала активно повышать процентные ставки, ЕЦБ выжидал с таким шагом. Это означало, что ключевые процентные ставки в еврозоне были значительно ниже, чем в США, что привлекло больше внимания иностранных инвесторов.

"Было ощущение, что альтернатив доллару на рынке больше нет, и это позволило значительно увеличить стоимость доллара", - сказал Андреас Кениг, глава валютного управления Amundi Asset Management.

Почему растет стоимость евро?