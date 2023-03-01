"На Ригу сейчас нет времени". Как латгальский производитель продуктов побеждает кризис без магазинов в столице

Обычно продукты без глютена отличаются гораздо более высокой ценой в связи со сложностями в производстве и контролем качества, однако для части людей они просто незаменимы.

Глютен (или клейковина) - это общее понятие для ряда белков, содержащихся в семенах злаковых растений, в особенности пшеницы, ржи и ячменя. Он обладает вязкоупругими и клеющими свойствами, которые придают тесту эластичность, помогают ему подниматься при заквашивании и сохранять свою форму.

Сухую клейковину также добавляют в фарш, макаронные изделия, мороженое, подливки и кетчупы как загуститель.

С непереносимостью глютена связаны три клинических диагноза - целиакия, аллергия на пшеницу и непереносимость глютена без целиакии.

Даже минимальные дозы глютена могут вызвать у страдающих целиакией очень серьезные последствия - например, воспаления кишечника, которые не позволяют пище усваиваться.