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"На Ригу сейчас нет времени". Как латгальский производитель продуктов побеждает кризис без магазинов в столице
Евгений Лукашенок с продукцией своего предприятия Фото: Jānis Škapars/TVNET
Александр Овсянников rus.tvnet.lv
"На Ригу сейчас нет времени". Как латгальский производитель продуктов побеждает кризис без магазинов в столице
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"Конечно, можно заказать себе гроб и держать его на чердаке, как у староверов, но сегодня нормальная команда должна ставить перед собой конкретную задачу, а не плакаться", - говорит Евгений Лукашенок в ответ на мой вопрос во время интервью о том, как он, работая в Латгале, переживает кризис.

Лукашенок - владелец и директор предприятия Ludzas maiznīca в Лудзе. Хотя предприятие называется "пекарней", на деле это небольшая фабрика, производящая горы выпечки и разнообразных обедов, которые поставляются на десятки частных и муниципальных предприятий, а также в кафе и магазины.

Лудза - самый старый город в Латвии, основан он был в 1177 году. Сейчас в нем проживает около 5 тысяч человек, где-то в 2,5 раза меньше, чем 30 лет назад.

Мы приезжаем в Лудзу в разгар рабочего дня, но вылизанные производственные цеха Ludzas maiznīca встречают нас прохладой и тишиной, людей практически не видно.

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Рижане часто представляют себе бизнес в Латгале именно так - пустые цеха в депрессивном регионе. Но здесь это впечатление обманчиво: для скоропортящихся продуктов питания не подходит обычное расписание, здесь самая бурная деятельность начинается под вечер, чтобы к утру обеспечить клиентов выпечкой и другой продукцией.

В рамках серии статей "Недепресcивные регионы" RUS TVNET рассказывает о предприятиях-жемчужинах, находящихся в регионах.

200 рабочих мест

До этого Лукашенок побывал заместителем председателя агропромышленного комитета Латвийской ССР, затем был первым заместителем министра хлебопродуктов Латвийской ССР. Он занимал высокие должности на ряде крупных латвийских производственных предприятий, но решил вернуться на родину, в Лудзу.

После развала колхозов учредители купили мельницу, чуть позже построили на ее основе пекарню.

За 30 лет пекарня разрослась до целого завода в Лудзе, еще одну заброшенную пекарню - Vecā maiznīca - купили в Резекне - и восстановили.

Сейчас Ludzas maiznīca выпускает более 100 видов кондитерских изделий - баранки и торты, печенье и хлеб разных видов. Кроме того, у предприятия в меню есть практически любые кулинарные изделия, которые латвийцы привыкли есть каждый день: котлеты и салаты, чебуреки, пончики и блюда из рыбы.

Всего в Ludzas maiznīca работает чуть более 110 человек, еще 90 - в Vecā maiznīca в Резекне.

В основном работают местные жители, однако есть и украинки - и Евгений знает всех своих сотрудников. Когда он идет по цеху, здоровается с каждым, обсуждает, кто будет или не будет на работе сегодня вечером.

Директор слегка касается плеча женщины и интересуется, как у нее дела. Она - беженка из Украины, приехала с мамой, но скоро возвращается на родину. Женщина улыбается, отвечает приветливо, но фотографироваться стеснительно отказывается - объясняет, что одета не в форменную одежду, не хочет портить впечатление. Она лепит пирожки, получается быстро и красиво.

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Рабочий день на предприятии начинается в 15 часов, заканчивается в час ночи, работают люди по сменам. В месяц всего 13 смен. Продукцию развозят на 18 машинах, в основном по Латгале.

Есть у предприятия и собственные магазины - всего десять торговых мест и три передвижные торговые точки - в Лудзе, Резекне, Зилупе и более маленьких населенных пунктах.

Не все дороги ведут в Ригу

Ludzas maiznīca - одно из тех предприятий, продукцию которых вы, скорее всего, не найдете в столице.

В прошлом году компания предприняла первую попытку выйти на столичный рынок, но сделала ставку на безглютеновые продукты - нишевый рынок, рассчитанный преимущественно на людей, у которых есть непереносимость или аллергия на белок глютен, содержащийся в семенах большинства злаковых растений.

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Компания открыла два магазинчика, но эксперимент продлился всего около полугода.

Лукашенок говорит, что основная проблема была в кадрах.

"Разорваться - невозможно. Найти двух-трех продавцов, которые могут работать самостоятельно - нереально. У самого у меня времени заниматься этим не хватает катастрофически, а кого-то туда отправить сложно, - рассказывает он.

Компания купила помещение рядом с Академией наук, на улице Маскавас, но решила повременить с открытием магазина - и помещение пока сдается в аренду. Но Лукашенок все еще надеется на то, что найдет подходящего сотрудника или партнерскую сеть, чтобы создать сеть магазинов в Риге: "Однако когда даешь объявление о поиске директоров трех магазинов, приходят такие люди - они просто их до банкротства доведут и все".

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Без глютена. Для каждого сотого жителя

В 2022 году Ludzas maiznīca объявила, что запускает линию безглютеновой продукции - продуктов для тех, кому нельзя употреблять в пищу глютен, а также тех, кто придерживается модных диет. Каждый сотый житель планеты имеет ту или иную степень глютеновой непереносимости или аллергии.

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Обычно продукты без глютена отличаются гораздо более высокой ценой в связи со сложностями в производстве и контролем качества, однако для части людей они просто незаменимы.

Глютен (или клейковина) - это общее понятие для ряда белков, содержащихся в семенах злаковых растений, в особенности пшеницы, ржи и ячменя. Он обладает вязкоупругими и клеющими свойствами, которые придают тесту эластичность, помогают ему подниматься при заквашивании и сохранять свою форму.

Сухую клейковину также добавляют в фарш, макаронные изделия, мороженое, подливки и кетчупы как загуститель.

С непереносимостью глютена связаны три клинических диагноза - целиакия, аллергия на пшеницу и непереносимость глютена без целиакии.

Даже минимальные дозы глютена могут вызвать у страдающих целиакией очень серьезные последствия - например, воспаления кишечника, которые не позволяют пище усваиваться.

По словам Евгения Лукашенка, в отличие от многих других производителей безглютеновой продукции, его предприятие делает рисовую муку на собственных площадях, что исключает наличие в ней любой дозы глютена. Преимущественно на основе этой муки делают большую часть безглютеновой продукцию.

"Как производитель и продавец я отвечаю головой, я несу уголовную ответственность за наличие клейковины, - Евгений берет в руки толстую папку формата А4. - Здесь все материалы по "безглютену". Я могу со спокойной совестью и уверенностью сказать, что в нашем продукте нет ни пылинки глютена".

По его словам, приобрести собственную мельницу для риса - проще и безопаснее, чем приобретать готовую муку других предприятий, продукция которых может содержать скрытые следы пшеницы, что обычно указано на упаковке.

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Предприятие также делает муку из овса - еще более трудоемкую в производстве, поскольку каждую ее партию надо тестировать на глютен в связи с особенностями, связанными с выращиванием овса рядом с пшеницей. Если партия проверку не проходит, то вся она уходит на корм скоту.

Пока линии производства безглютеновой продукции загружены не полностью, но Лукашенок говорит, что в планах - запуск семи видов печенья не только без глютена, но и без лактозы, что делает его подходящим для более широкого круга клиентов - например, людей с непереносимостью лактозы и веганов, не употребляющих продукты животного происхождения.

“Чем больше "без" в продукте, тем более широкому кругу покупателей он доступен, тем проще его преподнести, дать хорошую рекламу. Но в центре всего этого - натуральность продукта", - говорит Лукашенок.

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Какие проблемы решает предприятие

С кадровой проблемой компания сталкивается не только в Риге.

"Текучка, конечно, бешеная. Есть костяк, а одна пятая находится в постоянном движении, - рассказывает Евгений. - Но есть посылы, что люди понемногу начинают возвращаться в Лудзу, украинцы немного потеснили страны Балтии и Польшу, так как они готовы работать дешевле, за меньшие деньги. Люди без специальности и особенно без языка работают на укладке, раскладке и фасовке. Я думаю, приток таких людей будет".

Из-за конкуренции за кадры, а также инфляции растет необходимость больше поощрять сотрудников финансово. За прошлый год предприятие заплатило 1,065 миллиона евро в виде зарплат, или на 64 тысячи евро больше, чем за предыдущий. В то же время объем производства в течение года немного сократился.

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Прошлый год был сложным во всех смыслах, и Лукашенок говорит, что так много он не работал никогда. Сначала были последствия пандемии, затем - война.

Основные усилия ушли на инновации и замещение оборудования на более энергосберегающее. Компания начала замену котлов отопления на более экономичные и приобрело оборудование, позволяющее сжигать масло, на котором жарили пончики, для производства теплоэнергии.

Кроме того, установили солнечные батареи и даже поменяли лампочки на энергосберегающие. Батареи предполагается окупить за 5 лет, но все меры в совокупности должны дать экономию энергозатрат для предприятия минимум в 30%.

"Самое главное, что мы реализуем - в марте  планируем генеральную перестановку технологии производства кондитерских изделий", - говорит Евгений, демонстрируя исписанные листки бумаги с цифрами и расчетами.

Он говорит, что старые печи изначально предназначены для производства хлеба и их приходилось приспосабливать под производство другой продукции, теперь же все будет проще, лучше, экономичнее и технологичнее.

"Видите эту трубу? - спрашивает Лукашенок, показывая в окно на печную кирпичную трубу на вид метров в 12. - Я даже хотел установить там ветряной генератор!" Но оказалось, что в Лудзе недостаточно ветра - установка генератора просто не окупится, во всяком случае пока.

Фото: Jānis Škapars/TVNET

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