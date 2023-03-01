"На Ригу сейчас нет времени". Как латгальский производитель продуктов побеждает кризис без магазинов в столице

"Конечно, можно заказать себе гроб и держать его на чердаке, как у староверов, но сегодня нормальная команда должна ставить перед собой конкретную задачу, а не плакаться", - говорит Евгений Лукашенок в ответ на мой вопрос во время интервью о том, как он, работая в Латгале, переживает кризис.
Лукашенок - владелец и директор предприятия Ludzas maiznīca в Лудзе. Хотя предприятие называется "пекарней", на деле это небольшая фабрика, производящая горы выпечки и разнообразных обедов, которые поставляются на десятки частных и муниципальных предприятий, а также в кафе и магазины.
Лудза - самый старый город в Латвии, основан он был в 1177 году. Сейчас в нем проживает около 5 тысяч человек, где-то в 2,5 раза меньше, чем 30 лет назад.
Мы приезжаем в Лудзу в разгар рабочего дня, но вылизанные производственные цеха Ludzas maiznīca встречают нас прохладой и тишиной, людей практически не видно.
Рижане часто представляют себе бизнес в Латгале именно так - пустые цеха в депрессивном регионе. Но здесь это впечатление обманчиво: для скоропортящихся продуктов питания не подходит обычное расписание, здесь самая бурная деятельность начинается под вечер, чтобы к утру обеспечить клиентов выпечкой и другой продукцией.
В рамках серии статей "Недепресcивные регионы" RUS TVNET рассказывает о предприятиях-жемчужинах, находящихся в регионах.
200 рабочих мест
До этого Лукашенок побывал заместителем председателя агропромышленного комитета Латвийской ССР, затем был первым заместителем министра хлебопродуктов Латвийской ССР. Он занимал высокие должности на ряде крупных латвийских производственных предприятий, но решил вернуться на родину, в Лудзу.