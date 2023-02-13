Видео ⟩ СМИ выяснило, что жители переплачивают за тепло; Rīgas Siltums отрицает

Forbes считает, что Rīgas siltums, не соблюдая требования закона, совершает закупку только на 20% от закупаемого объема, нет и открытости цен. Журнал писал: "Вопреки установленной второй частью 49-й статьи Закона об энергетике обязанности соблюдать принцип экономической постепенности, Rīgas siltums совершил закупку только на 20% от необходимой энергии или 18 361 MWh, не обеспечивая таким образом ни открытости по вопросу, ни возможность частным поставщикам участвовать в закупке за все 93 000 MWh".

"Нет, конечно, это не так. Потому что мы сделали вычисления, что бы было, если бы мы закупали у всех независимых производителей за тарифную цену. Мы не покупали по тарифным ценам, мы купили по предложению, которое было меньше, чем тариф независимых поставщиков. И если бы мы все купили по тарифным ценам, мы бы заплатили больше, чем мы платим на этой неделе - на 247 000 евро", - пояснил член правления Rīgas siltums Райвис Эллиньш, отметив, что эта сумма нужно было бы уплатить еще и сверх упомянутых 785 000 евро.

Изменить существующую процедуру закупки и позволить частным предпринимателям участвовать не только в 20%, а во всех 100% от объема, Rīgas siltums не хочет, потому что считает, что тогда конкуренции не будет, и каждый потребует цену, соответствующую тарифам Latvenergo, которая была бы очень высокой. Но непонятно - почему бы не устроить аукцион и согнать цены вниз. Это вопрос к Министерству экономики, от которого ответа нет, так как они еще не ознакомились с ситуацией.

Подробнее смотрите в сюжете!