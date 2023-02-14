В обороте находится редкая монета в 2 евро с надписью на латышском. Ее цена может достигать 1800 евро

Одна из монет, на которую коллекционеры обратили пристальное внимание - это литовская юбилейная монета номиналом в два евро, посвященная биосферному резервату Жувинтас. Интересно, что край монеты украшает надпись Dievs, svētī Latviju.

Юбилейные монеты номиналом в два евро выпускаются в ограниченном количестве, и нередко они могут дорого стоить. Как указывают испанские СМИ, юбилейные монеты редкие, поэтому нумизматы эти монеты сохраняют, а их стоимость с годами возрастает. Чтобы монету можно было удачно продать, важно, чтобы ее состояние было очень хорошим.

Большое внимание коллекционеров привлекла выпущенная в 2021 году литовская юбилейная монета, посвященная биосферному резервату Жувинтас. Стороны монеты украшает надпись Laisve * Vienybe * Gerove (Свобода * Единство * Благосостояние), однако по краю монеты можно прочитать надпись Dievs * Svētī * Latviju.