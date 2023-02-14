Большинство монет имеют небольшую начальную стоимость, однако есть и такие, которые стоят гораздо дороже номинала. Некоторые нумизматы готовы отдать за редкие монеты, имеющие уникальные элементы, значительные суммы денег, пишет испанский портал lasprovincias.es.
В обороте находится редкая монета в 2 евро с надписью на латышском. Ее цена может достигать 1800 евро
Одна из монет, на которую коллекционеры обратили пристальное внимание - это литовская юбилейная монета номиналом в два евро, посвященная биосферному резервату Жувинтас. Интересно, что край монеты украшает надпись Dievs, svētī Latviju.
Юбилейные монеты номиналом в два евро выпускаются в ограниченном количестве, и нередко они могут дорого стоить. Как указывают испанские СМИ, юбилейные монеты редкие, поэтому нумизматы эти монеты сохраняют, а их стоимость с годами возрастает. Чтобы монету можно было удачно продать, важно, чтобы ее состояние было очень хорошим.
Большое внимание коллекционеров привлекла выпущенная в 2021 году литовская юбилейная монета, посвященная биосферному резервату Жувинтас. Стороны монеты украшает надпись Laisve * Vienybe * Gerove (Свобода * Единство * Благосостояние), однако по краю монеты можно прочитать надпись Dievs * Svētī * Latviju.
Банк Литвы обратился к литовскому монетному двору с просьбой объяснить, как произошла такая ошибка и что будет сделано, чтобы предотвратить такие ошибки в будущем. В целом надпись на латышском украшает примерно 10% этих монет, таким образом, всего их может быть выпущено около 500 штук.
Уже сейчас к этой монете заметен большой интерес, люди готовы расстаться с серьезной суммой денег - на портале eBay за литовскую монету с латышской надписью предлагают более 2200 евро.
Для сравнения - та же самая монета с литовской надписью оценивается всего в 3,5 евро. Литовский магазин Florinus указывает, что сейчас "неправильная монета" оценивается в 1800 евро, тогда как "настоящая" стоит всего 3 евро.
Всего было выпущено порядка 5000 посвященных резервату Жувинтас монет, десятая часть которых находится в обороте по всей Европе. Испанские СМИ указывают, что в будущем эта монета может стоить гораздо больше, чем сейчас.
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