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В обороте находится редкая монета в 2 евро с надписью на латышском. Ее цена может достигать 1800 евро

TVNET | FINANCENET rus.tvnet.lv
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В обороте находится редкая монета в 2 евро с надписью на латышском. Ее цена может достигать 1800 евро
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Фото: 15min.lt/Lietuvos bankas

Большинство монет имеют небольшую начальную стоимость, однако есть и такие, которые стоят гораздо дороже номинала. Некоторые нумизматы готовы отдать за редкие монеты, имеющие уникальные элементы, значительные суммы денег, пишет испанский портал lasprovincias.es.

Одна из монет, на которую коллекционеры обратили пристальное внимание - это литовская юбилейная монета номиналом в два евро, посвященная биосферному резервату Жувинтас. Интересно, что край монеты украшает надпись Dievs, svētī Latviju.

Юбилейные монеты номиналом в два евро выпускаются в ограниченном количестве, и нередко они могут дорого стоить. Как указывают испанские СМИ, юбилейные монеты редкие, поэтому нумизматы эти монеты сохраняют, а их стоимость с годами возрастает. Чтобы монету можно было удачно продать, важно, чтобы ее состояние было очень хорошим.

Большое внимание коллекционеров привлекла выпущенная в 2021 году литовская юбилейная монета, посвященная биосферному резервату Жувинтас. Стороны монеты украшает надпись Laisve * Vienybe * Gerove (Свобода * Единство * Благосостояние), однако по краю монеты можно прочитать надпись Dievs * Svētī * Latviju.

Банк Литвы обратился к литовскому монетному двору с просьбой объяснить, как произошла такая ошибка и что будет сделано, чтобы предотвратить такие ошибки в будущем. В целом надпись на латышском украшает примерно 10% этих монет, таким образом, всего их может быть выпущено около 500 штук.

Уже сейчас к этой монете заметен большой интерес, люди готовы расстаться с серьезной суммой денег - на портале eBay за литовскую монету с латышской надписью предлагают более 2200 евро.

Для сравнения - та же самая монета с литовской надписью оценивается всего в 3,5 евро. Литовский магазин Florinus указывает, что сейчас "неправильная монета" оценивается в 1800 евро, тогда как "настоящая" стоит всего 3 евро.

Всего было выпущено порядка 5000 посвященных резервату Жувинтас монет, десятая часть которых находится в обороте по всей Европе. Испанские СМИ указывают, что в будущем эта монета может стоить гораздо больше, чем сейчас.

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