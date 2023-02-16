Министр о кризисе в молочной отрасли: Вероятно, действовать придется правительству

"Вероятно, действовать придется самому правительству", - сказал Шмитс, отметив, что с 2013 года Европейская комиссия предоставила государствам-членам право на национальном уровне устанавливать обязательные требования к долгосрочным договорам, в том числе требования относительно их продолжительности, а также условия формирования цены.

При этом Шмитс отметил, что до сих пор и переработчики, и производители молока категорически отказывались от такого решения, выбирая колеблющиеся цены, чтобы иметь возможность больше зарабатывать при высокой цене.

"Если мы отказываемся от долгосрочных договоров, то не совсем корректно приходить каждый раз [когда цена значительно падает] за дополнительным финансированием", - подчеркнул Шмитс.

Министр также заявил, что не собирается просить экстренного финансирования из бюджета, потому что ценовые "горки" есть фактически во всех отраслях, включая лесной сектор и строительство.

"Война в Украине создала нестабильность, которая в какой-то момент подняла цены очень высоко, а теперь эти цены падают. Многие производили продукцию по очень высокой цене, а теперь не могут ее продать, в результате мы имеем перепроизводство. Когда-нибудь, конечно, это положение будет исправлено", - сказал Шмитс.

При этом он отметил, что на данный момент невозможно сказать, как долго продлится падение цен в молочной отрасли.

"Если это явление месяца или даже двух, то его можно пережить. Такие события в аграрном секторе происходят регулярно раз в пять лет. Если же кризис затянется, нам придется позаботиться о создании резервов молока для переработки и, соответственно, экспорта. Тогда будут приняты экстраординарные решения", - сказал министр.