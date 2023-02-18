Могут на время запретить перепродавать приобретенные за границей транспортные средства

Как проинформировали в пресс-службе Сейма, одновременно с первичной регистрацией в Латвии приобретенного за границей транспортного средства планируется ввести временный запрет на его продажу для физических лиц.

Это один из законопроектов в бюджетном пакете на 2023 год.

Запрет на продажу или отчуждение планируется ввести на срок 30 дней, его планируется относить к транспортным средствам (категория M1, а также M1G, N1 и N1G), которые не старше пяти лет.

Планируется постановить, что лица, которые регистрируют в Латвии приобретенное в другом государстве ЕС транспортное средство, в заявлении о регистрации должны будут указывать информацию о стране приобретения, дате, виде оплаты, сумме сделки и продавце. К заявлению также необходимо будет приложить документ, удостоверяющий смену собственника и подтверждение оплаты.

Предоставленную информацию нужно будет подтвердить подписью. Информацию о зарегистрированном транспортном средстве Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) будет передавать Службе госдоходов для оценки.