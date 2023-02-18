Сейм в пятницу концептуально поддержал поправки к закону о дорожном движении, которыми по сути предусматривается на время закрепить запрет на продажу приобретенных за границей транспортных средств, сообщает агентство LETA.
Могут на время запретить перепродавать приобретенные за границей транспортные средства
Как проинформировали в пресс-службе Сейма, одновременно с первичной регистрацией в Латвии приобретенного за границей транспортного средства планируется ввести временный запрет на его продажу для физических лиц.
Это один из законопроектов в бюджетном пакете на 2023 год.
Запрет на продажу или отчуждение планируется ввести на срок 30 дней, его планируется относить к транспортным средствам (категория M1, а также M1G, N1 и N1G), которые не старше пяти лет.
Планируется постановить, что лица, которые регистрируют в Латвии приобретенное в другом государстве ЕС транспортное средство, в заявлении о регистрации должны будут указывать информацию о стране приобретения, дате, виде оплаты, сумме сделки и продавце. К заявлению также необходимо будет приложить документ, удостоверяющий смену собственника и подтверждение оплаты.
Предоставленную информацию нужно будет подтвердить подписью. Информацию о зарегистрированном транспортном средстве Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) будет передавать Службе госдоходов для оценки.
Напомним, сейчас при первичной регистрации автомобиля в Латвии запрет на продажу установлен для юридических лиц, срок составляет 15 дней.
Изменения в законе предложены, принимая информацию Службы госдоходов о том, что для приобретения автомобилей юридические лица привлекают физических лиц, избегая таким образом уплаты налогов при сделках по реализации транспортных средств и нанося ущерб госбюджету, говорится в аннотации к поправкам.
Существует и риск того, что для регистрации транспортных средств могут подавать несоответствующие фактическим условиям документы по приобретению.
В аннотации к поправкам также указывается, что запланированные изменения не запрещают лицу приобретать траанспортные средства за пределами Латвии, регистрировать их в виде своей собственности и использовать.
В свою очередь приобретение таких автомобилей за границей с реальной целью продажи после регистрации в Латвии можно считать хозяйственной деятельностью физического лица.
Запрет на продажу будет относиться только на перерегистрацию автомобиля на другое лицо.
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