Мужчина, который прожил 82 года и так и не узнал, как выглядит женщина

Детство и всю последующую жизнь Толотос провел в одном и том же монастыре. Его воспитывали греческие православные монахи, а в монастыре существовали строгие правила, которым должны были безоговорочно следовать все, кто там жил.

Одним из самых известных правил монастыря, которое просуществовало там более тысячи лет, был запрет женщинам и животным входить на его территорию. Этот закон, принятый примерно в X веке, действует там до сих пор.

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Такой суровый закон нужен для того, чтобы мужчины, живущие в монастыре, всю жизнь проводили в безбрачии и всецело посвятили себя служению Богу. Женщинам запрещалось входить на территорию монастыря главным образом для того, чтобы они не соблазняли монахов. Так Толотос дожил до 82 лет, ни разу не увидев воочию представительниц противоположного пола.

Он умер в 1938 году. Похоронен Толотос был отдельно, в специальном месте, ибо монахи считали, что он был единственным мужчиной в мире, который умер, не зная, как выглядит женщина.