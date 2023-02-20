России удалось избежать экономического коллапса, который предрекали после введения санкций. Однако это не меняет того факта, что ситуация в экономике России в ближайшие годы будет все более осложняться, так как к 2026 году экономика страны потеряет до 190 миллиардов долларов от своего ВВП, сообщает Bloomberg.
Подсчитано, сколько экономика России потеряет из-за войны к 2026 году
Российский диктатор Владимир Путин несколько лет назад объявил, что хочет сделать российскую экономику одной из пяти крупнейших экономик мира. По сравнению с довоенными экономическими показателями, в 2026 году ВВП России будет на 190 миллиардов долларов меньше. Для сравнения, около 190 миллиардов долларов составляет ВВП Венгрии и Кувейта.
Указано, что в четвертом квартале прошлого года спад российской экономики мог усилиться, да и первый квартал текущего года будет не очень ярким, учитывая введенное ЕС эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов, а также установленный западными странами потолок цен. По оценкам, в четвертом квартале российская экономика могла сократиться на 4,6%.
"Эффект санкций нужно рассматривать в долгосрочной перспективе. Санкционный процесс далек от завершения, и вводятся новые санкции", - сказал Олег Вьюхин, бывший высокопоставленный чиновник Центробанка (ЦБ) России, ныне работающий в Минфине.
Первоначально санкции не применялись к важнейшим экспортным отраслям России, но в последние месяцы санкции вводятся все активнее и в отношении этих отраслей.
Устойчивость российской экономики показывает, что Путин пытался подготовить экономику к санкциям, но финансовая ситуация в России начинает ухудшаться, и это ощущает все больше граждан.
Для Путина и его правительства задача сохранения экономической устойчивости перед лицом экономических потрясений в этом году будет более сложной, поскольку доходы от продажи нефти резко падают, а расходы (в том числе на войну) продолжают расти. Мобилизация, устранившая с рынка труда сотни тысяч трудоспособных мужчин, также оказывает крайне негативное влияние на рынок труда.
Российская экономика поначалу смогла очень успешно противостоять санкциям, даже после того, как западные страны заморозили золотовалютные резервы России на 300 миллиардов долларов. Цены на нефть росли очень быстро, и это позволяло России зарабатывать больше, продавая меньше нефти. Крупные экономики, такие как Китай и Индия, также отказались от введения санкций и укрепили свои торговые связи с Россией, которая пытается реструктурировать свою экономику и ориентировать ее на "дружественные" страны.
Также ЦБ России определи ряд экстренных мер, позволивших избежать краха финансовой системы. Был введен контроль за движением капитала, очень быстро повысились процентные ставки. Это значительно снизило активность в потреблении и спрос на кредиты.
Спустя год после начала войны санкции по-прежнему бьют по российской экономике, но военные планы Путина ничуть не изменились. В 2023 году российская экономика все больше будет переходить в "режим выживания", а на рынке труда ожидаются серьезные изменения, так как рабочей силы не хватает уже сейчас, особенно на фабриках.
Война в долгосрочной перспективе отразится и на демографической ситуации. Ожидается, что число людей трудоспособного возраста в течение следующего десятилетия может сократиться как минимум на 6,5%.
Оценки Bloomberg Economics показывают, что давление на российскую экономику возрастет и в 2026 году российская экономика будет на 8% меньше, чем если бы Путин не отдал приказ о начале войны в Украине.
"Уменьшение объема импорта снижает потенциал роста в долгосрочной перспективе. Мы не говорим здесь о разовых событиях, которые происходят в течение года - санкции имеют долгосрочные последствия", - отмечает старший экономист BCS Financial Group Наталья Лаврова.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!