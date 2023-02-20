Подсчитано, сколько экономика России потеряет из-за войны к 2026 году

Для Путина и его правительства задача сохранения экономической устойчивости перед лицом экономических потрясений в этом году будет более сложной, поскольку доходы от продажи нефти резко падают, а расходы (в том числе на войну) продолжают расти. Мобилизация, устранившая с рынка труда сотни тысяч трудоспособных мужчин, также оказывает крайне негативное влияние на рынок труда.

Российская экономика поначалу смогла очень успешно противостоять санкциям, даже после того, как западные страны заморозили золотовалютные резервы России на 300 миллиардов долларов. Цены на нефть росли очень быстро, и это позволяло России зарабатывать больше, продавая меньше нефти. Крупные экономики, такие как Китай и Индия, также отказались от введения санкций и укрепили свои торговые связи с Россией, которая пытается реструктурировать свою экономику и ориентировать ее на "дружественные" страны.

Также ЦБ России определи ряд экстренных мер, позволивших избежать краха финансовой системы. Был введен контроль за движением капитала, очень быстро повысились процентные ставки. Это значительно снизило активность в потреблении и спрос на кредиты.

Спустя год после начала войны санкции по-прежнему бьют по российской экономике, но военные планы Путина ничуть не изменились. В 2023 году российская экономика все больше будет переходить в "режим выживания", а на рынке труда ожидаются серьезные изменения, так как рабочей силы не хватает уже сейчас, особенно на фабриках.

Война в долгосрочной перспективе отразится и на демографической ситуации. Ожидается, что число людей трудоспособного возраста в течение следующего десятилетия может сократиться как минимум на 6,5%.

Оценки Bloomberg Economics показывают, что давление на российскую экономику возрастет и в 2026 году российская экономика будет на 8% меньше, чем если бы Путин не отдал приказ о начале войны в Украине.

"Уменьшение объема импорта снижает потенциал роста в долгосрочной перспективе. Мы не говорим здесь о разовых событиях, которые происходят в течение года - санкции имеют долгосрочные последствия", - отмечает старший экономист BCS Financial Group Наталья Лаврова.