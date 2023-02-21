Большинство жителей Латвии не назначили наследников пенсии

С 2020 года у жителей Латвии появилась возможность выбирать, кто унаследует их пенсионные накопления второго уровня. Данные VSAA показывают, что в настоящее время накопленный пенсионный капитал большинства латвийцев будет зачислен в государственный бюджет в случае их смерти до выхода на пенсию.

Закон о государственных фондируемых пенсиях предусматривает, что участник второго пенсионного уровня может передать свои сбережения по наследству

в порядке, установленном Гражданским законом, или добавить их к капиталу второго пенсионного уровня другого лица. Жители Латвии также могут ничего не делать и оставить все накопления в государственном бюджете, что и происходит в тех случаях, когда человек не указал свой выбор в отношении вариантов наследования пенсии. Если человек хочет, чтобы его накопленный пенсионный капитал второго уровня был передан по наследству, он должен уведомить об этом VSAA, сделав соответствующую отметку.