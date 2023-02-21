На данный момент лишь 26%, или примерно 345 000 участников государственной фондируемой пенсионной системы подали заявления на использование накопленного капитала в случае их смерти до достижения пенсионного возраста, свидетельствуют данные Государственного агентства социального страхования (VSAA).
Большинство жителей Латвии не назначили наследников пенсии
С 2020 года у жителей Латвии появилась возможность выбирать, кто унаследует их пенсионные накопления второго уровня. Данные VSAA показывают, что в настоящее время накопленный пенсионный капитал большинства латвийцев будет зачислен в государственный бюджет в случае их смерти до выхода на пенсию.
Закон о государственных фондируемых пенсиях предусматривает, что участник второго пенсионного уровня может передать свои сбережения по наследству
в порядке, установленном Гражданским законом, или добавить их к капиталу второго пенсионного уровня другого лица. Жители Латвии также могут ничего не делать и оставить все накопления в государственном бюджете, что и происходит в тех случаях, когда человек не указал свой выбор в отношении вариантов наследования пенсии. Если человек хочет, чтобы его накопленный пенсионный капитал второго уровня был передан по наследству, он должен уведомить об этом VSAA, сделав соответствующую отметку.
Если наследство передается в порядке, установленном Гражданским законом, наследники могут узнать о накопленном пенсионном капитале второго уровня умершего у присяжного нотариуса, открывая дело о наследстве, или обратившись в VSAA. В таком случае оставленное покойным наследство можно получить, как только будут выполнены все формальности, перечислением на банковский счет или переводом на другой пенсионный капитал второго уровня.
В случае, если участник государственной фондируемой пенсионной системы принял решение в пользу прибавления накоплений к капиталу накопительной пенсии конкретного лица, об этом можно узнать на портале latvija.lv.
Накопленный пенсионный капитал второго уровня, в том числе дополнительный капитал от пенсии умершего, можно использовать только по достижении пенсионного возраста.
Это означает, что в случае смерти основного кормильца семьи переживший его супруг может получить завещанное наследство на свой банковский счет в ближайшее время, получив дополнительные средства на содержание семьи, а в случае, если умерший завещал накопленный капитал супругу как получателю выгоды, финансовые средства будут доступны только после выхода пережившего супруга на пенсию.
Каждый участник второго пенсионного уровня имеет возможность выбрать один из трех вариантов передачи наследства. Заявление о наследовании пенсии в VSAA можно подать на портале latvija.lv, выбрав заявление "Об использовании накопленного капитала государственной фондируемой пенсии в случае смерти до выхода на пенсию по старости". Это также можно сделать лично в центрах обслуживания клиентов VSAA или отправив электронное заявление на адрес edoc@vsaa.gov.lv с электронной подписью.
Если человек желает присоединить свой накопленный пенсионный капитал второго уровня к пенсионному капиталу конкретного лица, в заявлении следует указать это лицо, которое не обязательно должно быть родственником.
При этом следует учитывать, что, если указанное лицо не является участником второго пенсионного уровня в день регистрации факта смерти передающего наследство участника второго пенсионного уровня, капитал наследуются в порядке, предусмотренном Гражданским законом.
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