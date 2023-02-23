В три раза выше: жители Елгавы удивлены ценами на электричество от LDz

Жительницы дома Эдите и Галина рассказывают, что LDz обеспечивает электричеством в том числе и домохозяйства в доме по адресу: Буриню цельш, 47, в Елгаве. Последний счет за электричество в прошлом году был 65 евро, однако с началом этого году плата за электричество выросла втрое.

"Все время было нормально, а теперь - дикость! было 10 центов за kWh, а сейчас у нас был первый месяц, когда 39 центов. За декабрь заплатила 65 евро, теперь - на 100 евро больше", - рассказали женщины.

Связавшись после получения счетов с предприятием, они выяснили, что высокая цена связана с тем, что LDz закупило электричество в августе прошлого года, когда цена была очень высокой.

Представитель Latvijas dzelzceļš Агнесе Лиците поясняет ситуацию: "Было выбрано экономически самое выгодное предложение. Очередная закупка электроэнергии совпала со временем, когда в результате геополитических событий наступил глобальный энергокризис. Конечно, спрос на рынке был очень большим, поэтому и цены на энергоресурсы были на исторически наивысшем уровне. И стоимость электроэнергии была значительно выше. Поэтому и было принято решение повысить цены на электроэнергию для конечных потребителей".

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