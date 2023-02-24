"Я сам был очень удивлен". Митревицс объяснил, как за два месяца потратил на топливо 893 евро

Митревицсу установлена норма в размере 823 евро. Депутат подтвердил, что столь больших транспортных расходов больше не ожидается.

"В ноябре, пока Сейм еще особо не начал работать, мне нужно было принимать участие в создании правительственной декларации. Ноябрь в моей жизни был самым отличающимся месяцем, в Риге был более 20 раз, создание декларации проходило даже по субботам, воскресеньям. Это был тяжелый, сложный месяц. Я сам был очень удивлен потраченному топливу. В январе за топливо я получил компенсацию в размере 252 евро, думаю, что примерно такая же сумма будет и в дальнейшем", - пояснил депутат.

Однако Митревицс получил еще не самую большую компенсацию. Она была у депутата от Союза зеленых и крестьян Каспара Мелниса из Резекне, который за два месяца потратил на топливо более двух минимальных зарплат в Латвии - 1312,71 евро.

"Езжу на BMW, ей вроде бы восемь лет. Дважды в неделю езжу из Резекне. Сами знаете, какое расстояние до Резекне, там уходит очень много топлива, - пояснил депутат. - Проходят всякие мероприятия, нужно встречаться с местными, есть и региональные мероприятия, езжу на мероприятия в Даугавпилс. Я часть расходов на топливо покрываю и из своей зарплаты, нет такого, что прошу компенсацию за все".

Митревицс в ноябре и декабре получил за работу в Сейме зарплату в размере 6089,98 евро, у Мелниса она была гораздо меньше и составила почти 4200 евро.

У депутатов Сейма есть право требовать компенсацию за расходы на аренду и за транспортные расходы. Заявку на компенсацию может подать любой депутат, однако гораздо большие суммы предусмотрены для слуг народа из отдаленных регионов Латвии.

В ноябре на компенсации транспортных расходов Сейм в целом потратил 8031 евро, а в декабре - 8067 евро.

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