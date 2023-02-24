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"Я сам был очень удивлен". Митревицс объяснил, как за два месяца потратил на топливо 893 евро

rus.tvnet.lv
"Я сам был очень удивлен". Митревицс объяснил, как за два месяца потратил на топливо 893 евро
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Угис Митревицс
Угис Митревицс Фото: Paula Čurkste/LETA

Нынешний депутат Сейма, бывший председатель Сигулдской думы Угис Митревицс (Нацобъединение) за потребленное в ноябре топливо подал в Сейм чеки на 529,94 евро, а в декабре - на 363,61 евро, сообщает передача Bez Tabu.

Митревицсу установлена норма в размере 823 евро. Депутат подтвердил, что столь больших транспортных расходов больше не ожидается.

"В ноябре, пока Сейм еще особо не начал работать, мне нужно было принимать участие в создании правительственной декларации. Ноябрь в моей жизни был самым отличающимся месяцем, в Риге был более 20 раз, создание декларации проходило даже по субботам, воскресеньям. Это был тяжелый, сложный месяц. Я сам был очень удивлен потраченному топливу. В январе за топливо я получил компенсацию в размере 252 евро, думаю, что примерно такая же сумма будет и в дальнейшем", - пояснил депутат.

Однако Митревицс получил еще не самую большую компенсацию. Она была у депутата от Союза зеленых и крестьян Каспара Мелниса из Резекне, который за два месяца потратил на топливо более двух минимальных зарплат в Латвии - 1312,71 евро.

"Езжу на BMW, ей вроде бы восемь лет. Дважды в неделю езжу из Резекне. Сами знаете, какое расстояние до Резекне, там уходит очень много топлива, - пояснил депутат. - Проходят всякие мероприятия, нужно встречаться с местными, есть и региональные мероприятия, езжу на мероприятия в Даугавпилс. Я часть расходов на топливо покрываю и из своей зарплаты, нет такого, что прошу компенсацию за все".

Митревицс в ноябре и декабре получил за работу в Сейме зарплату в размере 6089,98 евро, у Мелниса она была гораздо меньше и составила почти 4200 евро.

У депутатов Сейма есть право требовать компенсацию за расходы на аренду и за транспортные расходы. Заявку на компенсацию может подать любой депутат, однако гораздо большие суммы предусмотрены для слуг народа из отдаленных регионов Латвии.

В ноябре на компенсации транспортных расходов Сейм в целом потратил 8031 евро, а в декабре - 8067 евро.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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