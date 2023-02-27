Напоминание: со среды можно подавать ежегодные декларации о доходах

Те, кто подает декларацию в обязательном порядке, могут сделать это в течение трех месяцев — до 1 июня, а добровольно, для возмещения обоснованных расходов, сделать это можно в течение трех лет.

СГД предлагает подавать декларацию в электронном виде, в Системе электронного декларирования (EDS), потому что она автоматически считывает все данные, уже имеющиеся в СГД, и рассчитывает суммы, подлежащие уплате.

СГД также призывает не подавать декларации в первые дни марта, потому что, если к системе одновременно попытается подключиться чрезмерно большое количество пользователей, она может работать медленнее или быть временно недоступна.

В этом году впервые те, кто прилагает к декларации платежные документы за медицинские услуги, должны будут указать, был ли у них договор медицинского страхования в конкретном году. При утвердительном ответе нужно будет указать страховщика и период страхования.

Это позволит сотрудникам СГД быстрее получить информацию от страховщика и тем самым ускорить рассмотрение декларации.