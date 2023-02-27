На пляже Вакарбулли в Риге планируется построить новую спасательную станцию, сообщили агентству LETA в Рижской думе.
В Вакарбулли построят новую спасательную станцию
В Вакарбулли построят новую спасательную станцию
Думский департамент жилья и окружающей среды заключил договор с ООО 3D AD о разработке строительной документации и авторском надзоре строительства двухэтажной станции. По условиям договора, проектирование должно быть завершено к 3 мая.
Сумма договора составляет 11 900 евро.
Согласно данным Firmas.lv, ООО 3D AD зарегистрировано в 2019 году. Владельцем предприятия является Улдис Вилциньш. В 2021 году оборот предприятия составил 40 750 евро, убытки - 17 390 евро.
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