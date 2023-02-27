В Вакарбулли построят новую спасательную станцию

Думский департамент жилья и окружающей среды заключил договор с ООО 3D AD о разработке строительной документации и авторском надзоре строительства двухэтажной станции. По условиям договора, проектирование должно быть завершено к 3 мая.

Сумма договора составляет 11 900 евро.

Согласно данным Firmas.lv, ООО 3D AD зарегистрировано в 2019 году. Владельцем предприятия является Улдис Вилциньш. В 2021 году оборот предприятия составил 40 750 евро, убытки - 17 390 евро.