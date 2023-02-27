Новый путепровод на Саркандаугаве планируется сдать в эксплуатацию уже в марте

Строительство путепровода началось 30 марта 2020 года, а завершилось 15 декабря прошлого года.

Путепровод планировалось открыть для движения в конце 2022 года, но открытие задержалось.

Ранее департамент коммуникации Рижской думы сообщил, что результаты проверки на нагрузку Саркандаугавского путепровода подтвердили его готовность к приему транспортных потоков.

Новый путепровод вместе с Восточной магистралью является важным элементом регулирования транспортных потоков в столице.

Длина нового путепровода без съездов составляет 454,4 метра. Он состоит из семи отдельных пролетных конструкций в обоих направлениях и двух соединений - с проспектом Виестура и улицей Твайка. Во время теста на нагрузку специалисты замерили прогибы путепровода и сравнили их с теоретическим расчетом. Также был проведен общий осмотр конструкций пролетов.

Общая стоимость строительства составила почти 42 млн евро. Строительные работы выполнила объединение Personu apvienība OTC.