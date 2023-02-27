Всемирный банк оценил ущерб от землетрясения в Турции

Эта сумма эквивалентна 4% ВВП Турции в 2021 году, заявила базирующаяся в Вашингтоне организация, добавив, что эти оценки не включают стоимость работ по реконструкции, которые "потенциально могут быть вдвое больше", говорится в заявлении.

Оценки также не включают ущерб на севере Сирии, где последствия землетрясения также очень серьезны. Всемирный банк объявит свои оценки ущерба в Сирии во вторник, 28 февраля.

Всемирный банк предупредил, что окончательный масштаб ущерба от стихии увеличится в результате продолжающихся афтершоков.

Галерея: Землетрясение в Турции

По оценкам Всемирного банка, из-за ущерба, причиненного жилым домам, 1,25 млн человек временно остались без крова.

По последним данным, число погибших в результате землетрясения, которое произошло в Турции и Сирии в начале февраля, превысило 50 000 человек.

Число погибших в Турции превысило 44 200 человек, а в Сирии - 5 900 человек.

Только в Турции из зоны бедствия эвакуированы почти 530 тысяч человек.