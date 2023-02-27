Землетрясение 6 февраля, которое потрясло юг Турции, и его повторные толчки нанесли стране ущерб в размере 34 миллиардов долларов (32 миллиарда евро), сообщил в понедельник, 27 февраля, Всемирный банк.
Всемирный банк оценил ущерб от землетрясения в Турции
Эта сумма эквивалентна 4% ВВП Турции в 2021 году, заявила базирующаяся в Вашингтоне организация, добавив, что эти оценки не включают стоимость работ по реконструкции, которые "потенциально могут быть вдвое больше", говорится в заявлении.
Оценки также не включают ущерб на севере Сирии, где последствия землетрясения также очень серьезны. Всемирный банк объявит свои оценки ущерба в Сирии во вторник, 28 февраля.
Всемирный банк предупредил, что окончательный масштаб ущерба от стихии увеличится в результате продолжающихся афтершоков.
Галерея: Землетрясение в Турции
По оценкам Всемирного банка, из-за ущерба, причиненного жилым домам, 1,25 млн человек временно остались без крова.
По последним данным, число погибших в результате землетрясения, которое произошло в Турции и Сирии в начале февраля, превысило 50 000 человек.
Число погибших в Турции превысило 44 200 человек, а в Сирии - 5 900 человек.
Только в Турции из зоны бедствия эвакуированы почти 530 тысяч человек.
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