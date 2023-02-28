Во вторник правительство отклонило внесенные депутатами Сейма от оппозиции предложения о распределении средств государственного бюджета на 2023 год. В ходе дискуссии премьер-министр Кришьянис Кариньш призвал тех министров, которые не готовы работать над реформами, уйти в отставку.
Кариньш призвал уйти в отставку министров, которые не готовы работать над реформами
К рассмотрению в Сейме во втором чтении правительство одобрило поправки в закон об образовании, закону о социальных услугах и социальной помощи, закону о защите прав детей, закон у о государственных социальных пособиях и закону о государственных пенсиях. Также поддержаны поправки к закону о дорожном движении, закону о социальной безопасности, закону об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также закону о гражданской обороне и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Это были технические предложения, представленные примерно 20 министерствами, которые не оказывают финансового воздействия, а также предложения юридического бюро Сейма, в то время как предложения, поданные депутатами Сейма, правительство не поддержало.
Всего в правительстве было рассмотрено почти 250 предложений, из них 171 предложение конкретно по бюджету 2023 года.
Министр финансов Арвил Ашераденс заявил на пресс-конференции после заседания правительства, что в основном это были предложения оппозиции с большими фискальными последствиями, способные увеличить дефицит бюджета на 2,13 млрд евро.
Ашераденс сообщил, что 24 февраля Европейская комиссия дала положительное заключение по бюджетному плану Латвии на 2023 год, отметив, что бюджет соответствует государственным приоритетам. В то же время Еврокомиссия указала, что расходы бюджета достигли максимума, поэтому правительство не может поддержать бюджетные предложения, увеличивающие дефицит, сказал Ашераденс.
Среди предложений, поддержанных правительством, Ашераденс упомянул предложение комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлению о выделении Центральной избирательной комиссии (ЦИК) дополнительных 135 298 евро в 2023 году и 180 000 евро в последующие годы.
Правительство также поддержало предложение Министерства финансов о предоставлении дотации в размере 0,9 млн евро самоуправлениям с ограниченными финансовыми ресурсами - ее получат семь самоуправлений.
Во вторник на заседании правительства при обсуждении бюджета на этот год премьер-министр Кришьянис Кариньш призвал тех министров, которые не готовы работать над реформами, уйти в отставку.
По словам премьер-министра, "мы больше не можем допустить, чтобы в систему впихивали деньги без реформ". Кариньш добавил, что если кто-то из министров не готов работать таким образом, он должен уведомить об этом премьер-министра сейчас или после заседания правительства.
Министр финансов Арвил Ашераденс призвал внести в протокол собрания предложение о том, что средства, сэкономленные в бюджете этого года, будут направлены на упомянутые в декларации первоочередные меры.
На заседании правительства также развернулась дискуссия о дополнительном финансировании сектора здравоохранения, и министр здравоохранения Лига Меньгелсоне призвала зафиксировать здравоохранение в качестве одного из приоритетов.
Министра здравоохранения поддержал министр внутренних дел Марис Кучинскис.
Ашераденс рассказал на пресс-конференции, что дискуссия развернулась о том, выполняется ли занесенное в декларацию правительства обязательство довести финансирование здравоохранения до 12% от расходов бюджета. Ашераденс отметил, что, по мнению "Объединенного списка", оно не выполняется.
Поэтому министры договорились, что если средства будут найдены, правительство совместно оценит, кому они будут выделены, в соответствии с установленными правительством приоритетами.
Кучинскис заявил на пресс-конференции, что ситуация с бюджетом понятна, резерва в бюджете нет, поэтому было важно подчеркнуть, что переговоры продолжаются и работники здравоохранения не должны чувствовать себя обделенными.
По словам Кучинскиса, предложенное министром финансов протокольное решение в известной мере свидетельствует о том, что требования здравоохранения были услышаны.
Однако представители Минфина сообщили, что расходы бюджета Минздрава без учета единовременных расходов уже сейчас достигают 12,27% валового внутреннего продукта (ВВП), что превышает установленную в декларации правительства цель в 12%.
В декларации правительства сказано, что правительство обязуется продолжать увеличивать финансирование государственного сектора здравоохранения, стремясь к тому, чтобы бюджет сектора здравоохранения составлял не менее 12% от общих расходов государственного бюджета.
Представители Минфина поясняют, что включенный в декларацию пункт предусматривает направление, а не конкретные 12%, и его действие рассчитано не на один год, а на четыре.
В ситуации, когда значительные дополнительные средства выделяются на укрепление внутренней и внешней безопасности, на поддержку для компенсации роста цен на энергоресурсы, поддержку Украины путем предоставления необходимого финансирования из внефискального пространства, для достижения установленных процентов расходов на здравоохранение автоматически должно быть выделено значительное финансирование в рамках финансирования базы здравоохранения, поясняют представители Минфина.
Например, дополнительный миллиард евро на закупку систем ПВО для усиления обороноспособности означает дополнительные 120 млн евро на увеличение базовых расходов здравоохранения, в противном случае процент от общих расходов бюджета снижается.
В настоящее время в государственном бюджете на 2023 год на здравоохранение предусмотрен 1 668 556 299 евро, что составляет 11,37% расходов бюджета, при этом без учета единовременных расходов финансирование здравоохранения достигает 12,27% ВВП.
С учетом средств из фондов Европейского союза на здравоохранение в размере 166,67 млн евро финансирование здравоохранения в бюджете этого года достигает 1 835 222 966 евро, или 13,5% ВВП.
Как сообщалось, Сейм концептуально одобрил проект государственного бюджета, в котором доходы консолидированного государственного бюджета на 2023 год запланированы в размере 12,721 млрд евро, а расходы - 14,673 млрд евро. По сравнению с бюджетом 2022 года в 2023 году ожидается увеличение доходов на 2,025 млрд евро, а увеличение расходов - на 2,233 млрд евро.
В окончательном чтении рассмотреть проект государственного бюджета на 2023 год в Сейме планируется 8 марта, что обеспечит его вступление в силу с 1 апреля, сообщил ранее глава бюджетной комиссии Янис Рейрс.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!