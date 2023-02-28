Кариньш призвал уйти в отставку министров, которые не готовы работать над реформами

Среди предложений, поддержанных правительством, Ашераденс упомянул предложение комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлению о выделении Центральной избирательной комиссии (ЦИК) дополнительных 135 298 евро в 2023 году и 180 000 евро в последующие годы.

Правительство также поддержало предложение Министерства финансов о предоставлении дотации в размере 0,9 млн евро самоуправлениям с ограниченными финансовыми ресурсами - ее получат семь самоуправлений.

Во вторник на заседании правительства при обсуждении бюджета на этот год премьер-министр Кришьянис Кариньш призвал тех министров, которые не готовы работать над реформами, уйти в отставку.

По словам премьер-министра, "мы больше не можем допустить, чтобы в систему впихивали деньги без реформ". Кариньш добавил, что если кто-то из министров не готов работать таким образом, он должен уведомить об этом премьер-министра сейчас или после заседания правительства.

Министр финансов Арвил Ашераденс призвал внести в протокол собрания предложение о том, что средства, сэкономленные в бюджете этого года, будут направлены на упомянутые в декларации первоочередные меры.

На заседании правительства также развернулась дискуссия о дополнительном финансировании сектора здравоохранения, и министр здравоохранения Лига Меньгелсоне призвала зафиксировать здравоохранение в качестве одного из приоритетов.

Министра здравоохранения поддержал министр внутренних дел Марис Кучинскис.