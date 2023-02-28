Еврокомиссия инициировала против Латвии процедуру нарушения в связи с неполным принятием пятой директивы по борьбе с отмыванием денег и 15 февраля направила в Ригу соответствующее официальное письмо, сообщает агентство LETA со ссылкой на информацию на официальном сайте Европейского Союза.
Еврокомиссия инициировала против Латвии процедуру нарушения
Окончательный срок принятия норм директивы был 10 января 2020 года, и Латвия официально сообщила, что переход осуществлен.
Несмотря на это, Еврокомиссия считает, что отдельные нормы директивы Латвии не приняла, включив их в национальное законодательство.
Нормы, которые не были приняты, относятся к предприятиям, которые обеспечивают своим клиентом ключи шифрования для хранения и перевода виртуальной валюты.
Другие нормы, которые не были приняты, относятся к обязанности предоставлять необходимую информацию центральному регистру, а также к обязанности компетентных учреждений и саморегулируемых организаций обеспечивать прозрачность и надзор.
Если в течение месяца Латвии не даст ответ, Еврокомиссия может рассмотреть возможность направить в Ригу так называемое обоснованное мнение, официально потребовав выполнить требования правовых норм ЕС.
Если требования не будут выполнены и тогда, Еврокомиссия может обратиться в Суд ЕС.
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