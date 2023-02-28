Еврокомиссия инициировала против Латвии процедуру нарушения

Окончательный срок принятия норм директивы был 10 января 2020 года, и Латвия официально сообщила, что переход осуществлен.

Несмотря на это, Еврокомиссия считает, что отдельные нормы директивы Латвии не приняла, включив их в национальное законодательство.

Нормы, которые не были приняты, относятся к предприятиям, которые обеспечивают своим клиентом ключи шифрования для хранения и перевода виртуальной валюты.

Другие нормы, которые не были приняты, относятся к обязанности предоставлять необходимую информацию центральному регистру, а также к обязанности компетентных учреждений и саморегулируемых организаций обеспечивать прозрачность и надзор.

Если в течение месяца Латвии не даст ответ, Еврокомиссия может рассмотреть возможность направить в Ригу так называемое обоснованное мнение, официально потребовав выполнить требования правовых норм ЕС.

Если требования не будут выполнены и тогда, Еврокомиссия может обратиться в Суд ЕС.