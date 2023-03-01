Число поданных деклараций уже превысило 100 тысяч

Представители VID сообщили, что в среду, 1 марта, в первые 30 минут было подано почти 9000 деклараций, в первый час количество деклараций о годовых доходах, представленных в систему электронного декларирования (EDS), достигло 15 992, к 7:00 было представлено 80 205 деклараций, а к 8:00 - 99 572 декларации.

"Количество представленных в данный момент деклараций превысило уже 100 000", - заявили представители VID, отметив, что подача деклараций EDS идет споро, только в первые первые часы из-за большого интереса жителей система иногда работала медленнее, чем обычно.

Одновременно генеральный директор VID Иева Яунземе в среду в интервью передаче TV3 "900 секунд" сказала, что в первые часы среды подано почти 10% всех запланированных деклараций о годовых доходах.

"Примерно 10% всех представляемых деклараций уже подано", - сказала Яунземе, добавив, что на данный момент подано больше деклараций о годовых доходах, чем за соответствующий момент прошлого года.

Она также отметила, что EDS работает постоянно, но при подключении к системе очень большого количества пользователей та не позволяет присоединиться к новым пользователям.

"Давайте представим пространство, в котором уже есть 15 000 человек. В этот момент больше никого туда не впускают, а когда кто-то выходит, входит следующий", - сказала Яунземе.

Как уже сообщалось, с 1 марта можно подавать годовые декларации за 2022 год.

Жители, которые обязаны это сделать, могут подать декларации в течение трех месяцев, до 1 июня, а добровольно, для восстановления оправданных расходов, это можно сделать на протяжении трех лет.

VID призывает подавать декларацию в электронном виде, EDS, потому что в нем автоматически учитываются все имеющиеся в распоряжении VID данные.