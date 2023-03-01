В Латвии в 2022 году выросла средняя зарплата - 1373 евро в месяц

В 2022 году среднемесячная заработная плата при полной занятости, как и в предыдущем году, была выше, чем в среднем по стране, в отрасли финансов и страхования, в ИКТ, профессиональных, научно-технических услугах, энергетике, здравоохранении и социальном уходе, в государственном управлении, а также в горнодобывающем секторе.

Самая низкая средняя заработная плата до уплаты налогов была в сфере услуг по размещению и питанию - 889 евро.

Самая высокая зарплата в Риге, самая низкая - в Латгале

Самая высокая среднемесячная заработная плата до налогообложения за полный рабочий день в 2022 году была в Риге - 1535 евро, а самая низкая в Латгале - 961 евро, что на 37% меньше, чем в столице.

В течение года средняя брутто-зарплата быстрее всего росла в Рижском регионе - на 9,1%, а медленнее всего в Земгале - на 6%.

В четвертом квартале 2022 года среднемесячная брутто-зарплата в Латвии составила 1443 евро, что на 8% больше по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.

В четвертом квартале 2022 года по сравнению с четвертым кварталом 2021 года средняя заработная плата в частном секторе увеличилась на 9,3%, в государственном секторе - на 4,9%, в секторе государственного управления - на 4,1%.

С другой стороны, по сравнению с третьим кварталом 2022 года брутто-зарплата в Латвии увеличилась на 4,2%, в том числе в государственном секторе - на 5,5%, в частном секторе - на 3,6%, а в секторе государственного управления средняя заработная плата увеличилась на 5,9%.

Нетто-зарплата в четвертом квартале прошлого года в Латвии составила 1055 евро, что на 7,9% больше, чем в четвертом квартале 2021 года. С другой стороны, по сравнению с третьим кварталом 2022 года нетто заработная плата увеличилась на 4%.

Брутто-зарплата за один отработанный час в 2022 году составила 9,1 евро и за год увеличилась на 6,6%.