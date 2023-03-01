На улице Краста в Риге построят новый магазин Lidl

Проект нового здания магазина разработан таким образом, чтобы хорошо вписаться в стремительный транспортный поток улицы Краста и Островного моста, но в то же время сохранить легкодоступность для велосипедистов и пешеходов из Московского форштадта. Для нужд велосипедистов и пешеходов здесь будут проложены новые дорожки, также на средства Lidl будет создан новый поворотный круг для автомобильного транспорта у Островного моста и виадука с улицы Лачплеша.

Площадь здания магазина на улице Краста составит более 2300 квадратных метров, из которых на торговый зал отведено почти 1420 квадратных метров. В проекте также предусмотрено специальное освещение фасада в темное время суток. Для благоустройства и озеленения прилегающей территории будет высажено почти 900 различных кустарников и саженцев деревьев.

Общая сумма инвестиций, вложенных в проект, и время открытия магазина будут оглашены после завершения строительных работ.