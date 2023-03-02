Видео ⟩ Депутаты получили почти 30 000 евро, как компенсацию за аренду жилья

Восемь депутатов от партии "Новое Единство" получили от Сейма 9 473 евро, как компенсацию расходов на аренду жилья за три месяца, семь депутатов Союза зеленых и крестьян за тот же период получили 8 029 евро. Четверо депутатов от партии "За стабильность!" потребовали компенсацию расходов на аренду жилья в размере 4541 евро, а два депутата от партии "Прогрессивные" - 1557 евро.

Бывший министр благосостояния Рамона Петравича ("Латвия на первом месте") за два месяца потратила на аренду жилья 1350 евро.

Эдмунд Терумниекс, депутат от Национального объедения, заявил, что за три месяца потратил на аренду 1200 евро.

Гундарс Даудзе из партии Союз зеленых и крестьян получил пятую по величине компенсацию за первые три месяца - 1480 евро. На четвертом месте депутат от партии "За стабильность!" Виктория Плешкане, получившая 1501 евро в качестве компенсации расходов на аренду жилья.

"Квартира площадью 48 квадратных метров находится в нескольких минутах ходьбы от Сейма. Я плачу все официально, плачу государству налоги. Коммунальные услуги я оплачиваю сам. Я живу в Вентспилсе, поэтому у меня двойные расходы.

Было важно, чтобы в Сейм не надо было ехать из Пурвциемса или Иманты",

- сказал Гундарс Даудзе, депутат от партии Союз зеленых и крестьян.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu (на латышском языке)