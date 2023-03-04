Стало известно, как жители потратят деньги, полученные за переплату налогов

В ходе опроса, проведенного в середине февраля, выяснилось, что жители чаще всего планируют использовать сумму, полученную в результате переплаты налогов, на ежедневное потребление - так считают 33% опрошенных. Чаще всего такие планы озвучили рижане в возрасте от 40 до 49 лет, чей ежемесячный доход составляет от 1001 до 1250 евро.

23% жителей вообще не рассматривали такую возможность, так как считают, что сумма возврата налогов будет незначительной,

а 2% прогнозируют, что у них возникнет задолженность по налогам, в результате чего, деньги придется вернуть государству.

20% респондентов планируют пополнить полученными средствами сберегательный счет, накопление или подушку безопасности. Это чаще планируют жители в возрасте от 18 до 29 лет.

11% опрошенных указывают, что они направят средства на какую-то давно отложенную услугу или покупку. Эту идею чаще всего поддерживают молодые люди, еще не достигшие 30 лет, а также женщины.

10% населения планируют погасить свои долги, чаще это свойственно мужчинам в возрасте от 40 до 49 лет.

7% жителей, деньги, полученные в результате переплаты налогов, хотят направить на благоустройство дома и повышение энергоэффективности.

Откладывать деньги на оплату коммунальных услуг планируют 6% опрошенных, чаще всего это женщины 30-39 лет.

Устроить вечеринку или потратить полученные деньги на развлечения собираются 2% респондентов, в основном это молодые люди до 30 лет.

Среди опрошенных 2% жителей отметили, что ничего не знают о возможностях возврата переплаты по налогам. Чаще всего это молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет, студенты, а также безработные.