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Видео ⟩ Латышские школы за рубежом просят денег на зарплату учителям

rus.tvnet.lv
Латышские школы за рубежом просят денег на зарплату учителям
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Школа. Иллюстративное фото
Школа. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Группы неформального образования, организованные эмигрировавшими латвийцами, или так называемые латышские субботние школы, могут претендовать на государственное финансирование, сообщает TV3 Ziņas.

Между школами будет распределено 104 000 евро. Эти деньги могут быть использованы для оплаты аренды и учебных материалов. В то же время просьбы руководителей школ в Великобритании найти, наконец, деньги на зарплату учителям остаются без внимания уже много лет. В настоящее время детей учат либо на добровольных началах, либо за счет родительских взносов.

В английском городке Питерборо проживает около 6000 граждан Латвии. У многих есть дети. Латышской школой в Питерборо вот уже 11 лет руководит Инесе Асермане, и родители ценят ее работу.

Если в этом году за государственным финансированием обратится такое же количество школ, как и в прошлом году, каждая школа получит только 2500 евро из выделенных 104 000 евро. Но это очень мало - например, на содержание школы в Питерборо ежегодно тратится 5000-6000 фунтов стерлингов. Самые большие расходы, около 4000 фунтов стерлингов, приходится на аренду помещения.

Одна из педагогов школы в Питерборо признает, что учителя в основном работают волонтерами.

"Чтобы удержать учителя на долгое время, нужна некоторая финансовая мотивация. Около 10-15 фунтов в час", - говорит Асермане. Именно из-за отсутствия финансирования развалились несколько школ диаспоры.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas (на латышском языке)

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