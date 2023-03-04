Видео ⟩ Латышские школы за рубежом просят денег на зарплату учителям

Между школами будет распределено 104 000 евро. Эти деньги могут быть использованы для оплаты аренды и учебных материалов. В то же время просьбы руководителей школ в Великобритании найти, наконец, деньги на зарплату учителям остаются без внимания уже много лет. В настоящее время детей учат либо на добровольных началах, либо за счет родительских взносов.

В английском городке Питерборо проживает около 6000 граждан Латвии. У многих есть дети. Латышской школой в Питерборо вот уже 11 лет руководит Инесе Асермане, и родители ценят ее работу.

Если в этом году за государственным финансированием обратится такое же количество школ, как и в прошлом году, каждая школа получит только 2500 евро из выделенных 104 000 евро. Но это очень мало - например, на содержание школы в Питерборо ежегодно тратится 5000-6000 фунтов стерлингов. Самые большие расходы, около 4000 фунтов стерлингов, приходится на аренду помещения.

Одна из педагогов школы в Питерборо признает, что учителя в основном работают волонтерами.

"Чтобы удержать учителя на долгое время, нужна некоторая финансовая мотивация. Около 10-15 фунтов в час", - говорит Асермане. Именно из-за отсутствия финансирования развалились несколько школ диаспоры.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas (на латышском языке)