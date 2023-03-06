Меньгелсоне: бюджет 2023 года не созвучен принципам, установленным в прошлом году

Она подчеркнула, что финансирование и развитие системы здравоохранения - это дело всего правительства, и оно идет рука об руку с необходимыми улучшениями - в управлении, эффективности и доступности. Однако бюджет этого года не соответствует объему финансовых потребностей сектора здравоохранения, установленных в прошлогоднем документе.

В настоящее время Министерство здравоохранения совместно с профессионалами отрасли и неправительственными организациями продолжает работу как над необходимыми улучшениями в отрасли, так и над обеспечением необходимого объема финансов для здоровья и безопасности населения, сказала Меньгелсоне.

Сегодня рабочая группа Латвийского общества больниц (ЛОБ) в очередной раз встретилась с представителями Министерства здравоохранения, чтобы обсудить государственное софинансирование для покрытия расходов на лечение. По подсчетам больниц, для лечения одного пациента в больнице требуется в среднем 1700 евро, в то время как государство платит только 1090 евро, и невыплаченная сумма для больниц составляет 88 млн евро, заявил председатель ЛОБ Евгений Калейс.

По его словам, обе стороны согласились с тем, что при запланированном в настоящее время в бюджете финансировании и фактических расходах больницы не могут лечить пациентов. По его мнению, во второй половине года могут быть большие проблемы.

"Завтра этот вопрос рассмотрит Национальный трехсторонний совет по сотрудничеству, где будут думать о возможном решении. На данный момент у нас нет других способов повлиять на премьер-министра Кришьяниса Кариньша, потому что разъяснить, что мы не имеем возможности лечить пациентов при таком объеме, не получается. Мы понимаем, что пациенты в этом вопросе не главное. Главное - бюджет", - сказал Калейс.