Экономист: стремительно растет экспорт подпадающих под санкции товаров в страны СНГ

"Речь не идет о каких-то конкретных категориях товаров - экспорт был стабильным практически по всем основным товарным группам, но по некоторым группам, таким как напитки и фармацевтическая продукция, он даже увеличился в денежном выражении", - сказал Вилертс, добавив, что санкции сыграли важную роль, потому что торговля подсанкционными товарами уменьшилась. Однако, поскольку санкции вводились постепенно, в экспортных данных это появляется не сразу.

При этом в категориях товаров, не попадающих под санкции, быстрых изменений не наблюдается, по крайней мере в макроэкономических данных, сказал экономист. Поэтому говорить о замедлении торговли пока мало оснований.

Кроме того, Вилертс добавил, что в 2022 году виден также весьма неожиданный скачок экспорта в страны СНГ. С начала войны экспорт в Казахстан, Киргизию и Армению увеличился почти в четыре раза.

По словам Вилертса, трудно судить, свидетельствует ли это о том, что у латвийских предприятий появились новые рынки сбыта, они просто не являются местом назначения продукции, а лишь служат посредниками.

Торговые потоки идут и в обратном направлении: Латвия импортирует товары и услуги из России и Беларуси. Здесь стоимость торговли также остается достаточно стабильной - она снизилась с 7,5% в 2021 году до 6% в прошлом году.

В то же время экономист добавил, что в этом случае общая картина более позитивна. Импорт в основном сконцентрирован в категориях энергетических ресурсов и минеральных продуктов. Из-за высоких цен на энергоресурсы импорт этих продуктов вырос значительно, что привело к снижению общей стоимости импорта. В других категориях ситуация кардинально иная: импорт железа, стали и удобрений сократился практически до нуля уже в первом полугодии, а древесины - в середине года. В этом году с введением запрета на импорт российского природного газа и нефти ожидается, что общая стоимость импорта также значительно снизится.

"На данный момент, когда мы говорим об экономических связях с Россией, возможных попытках обхода санкций и других проблемах, мы имеем в виду только прямую торговлю. Времена, когда параллельно приходилось беспокоиться еще и о денежных потоках через наш финансовый сектор, остались в прошлом. В настоящее время в банковском секторе лишь очень небольшая часть активов или обязательств связана с резидентами России", - отметил Вилертс.