За некоторыми исключениями, очень быстрый рост латвийского экспорта в страны СНГ можно наблюдать именно по тем категориям товаров, которые из-за санкций запрещены к ввозу в Россию, заявил на дискуссии экспертов Банка Латвии Латвии "Год в тени войны: во что он обошелся экономике Латвии?" руководитель отдела исследований управления монетарной политики Банка Латвии Карлис Вилертс.
Экономист: стремительно растет экспорт подпадающих под санкции товаров в страны СНГ
"Это становится все более заметной проблемой, которая не могла остаться не замеченной и правоохранительными органами. Учитывая, что за каждой сделкой стоит компания, все можно проверить. В конце концов Латвия - маленькая страна, и число компаний, экспортирующих на Восток, измеряется сотнями, а не тысячами", - сказал Вилертс.
Россия и Беларусь исторически были важными рынками для латвийских предприятий, однако после аннексии Крыма значение этих стран в латвийском экспорте с каждым годом снижалось, сказал Вилертс.
Если в 2014 году Латвия экспортировала в Россию и Беларусь продукцию на сумму около 8% валового внутреннего продукта (ВВП), то в 2021 году стоимость экспорта составила около 4%.
Как отметил Вилертс, из-за войны, санкций и по этическим соображениям желание предприятий торговать со странами-агрессорами должно было еще больше уменьшится, однако статистика об этом не свидетельствует - показатели экспорта близки к уровню 2021 года. Правда, Латвия не является исключением, и аналогичная ситуация наблюдается и в соседних странах Балтии, а также, хотя и в меньшей степени, в Польше.
Экономист Банка Латвии добавил, что это в какой-то степени феномен региона, потому что чем дальше на запад ( Франция, Германия, Великобритания) тем более заметен спад экспорта.
"Речь не идет о каких-то конкретных категориях товаров - экспорт был стабильным практически по всем основным товарным группам, но по некоторым группам, таким как напитки и фармацевтическая продукция, он даже увеличился в денежном выражении", - сказал Вилертс, добавив, что санкции сыграли важную роль, потому что торговля подсанкционными товарами уменьшилась. Однако, поскольку санкции вводились постепенно, в экспортных данных это появляется не сразу.
При этом в категориях товаров, не попадающих под санкции, быстрых изменений не наблюдается, по крайней мере в макроэкономических данных, сказал экономист. Поэтому говорить о замедлении торговли пока мало оснований.
Кроме того, Вилертс добавил, что в 2022 году виден также весьма неожиданный скачок экспорта в страны СНГ. С начала войны экспорт в Казахстан, Киргизию и Армению увеличился почти в четыре раза.
По словам Вилертса, трудно судить, свидетельствует ли это о том, что у латвийских предприятий появились новые рынки сбыта, они просто не являются местом назначения продукции, а лишь служат посредниками.
Торговые потоки идут и в обратном направлении: Латвия импортирует товары и услуги из России и Беларуси. Здесь стоимость торговли также остается достаточно стабильной - она снизилась с 7,5% в 2021 году до 6% в прошлом году.
В то же время экономист добавил, что в этом случае общая картина более позитивна. Импорт в основном сконцентрирован в категориях энергетических ресурсов и минеральных продуктов. Из-за высоких цен на энергоресурсы импорт этих продуктов вырос значительно, что привело к снижению общей стоимости импорта. В других категориях ситуация кардинально иная: импорт железа, стали и удобрений сократился практически до нуля уже в первом полугодии, а древесины - в середине года. В этом году с введением запрета на импорт российского природного газа и нефти ожидается, что общая стоимость импорта также значительно снизится.
"На данный момент, когда мы говорим об экономических связях с Россией, возможных попытках обхода санкций и других проблемах, мы имеем в виду только прямую торговлю. Времена, когда параллельно приходилось беспокоиться еще и о денежных потоках через наш финансовый сектор, остались в прошлом. В настоящее время в банковском секторе лишь очень небольшая часть активов или обязательств связана с резидентами России", - отметил Вилертс.
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