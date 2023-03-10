LDz и Азербайджанские железные дороги будут развивать сотрудничество

Представители руководства LDz вместе с другими латвийскими бизнесменами на этой неделе посетили Азербайджан в рамках официального визита президента Латвии Эгила Левитса. Плявниекс также принял участие в бизнес-форуме Азербайджана и Латвии, организованном Латвийским агентством инвестиций и развития и Министерством экономики Азербайджана, на котором обсуждались вопросы сотрудничества и внедрения новых форм деятельности в бизнесе.

Представители LDz также встретились с руководством TRACECA (Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia). Целью этой организации является укрепление экономических связей, торговли и транспорта в регионах Черноморского бассейна, Южного Кавказа и Средней Азии. Кроме того, TRACECA способствует перевозке грузов из Китая и других стран региона в рамках так называемого Среднего коридора. В состав организации входят 27 государств, в том числе страны Европейского союза, а также Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Иран, Молдова, Турция, Украина, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан.

В ходе встречи с представителями Алятской свободной экономической зоны Азербайджана представители LDz обсудили возможности улучшения сотрудничества и интеграции между сторонами в мультимодальных маршрутах, в том числе интеграцию будущего грузового аэропорта в Алятской свободной экономической зоне с морским и железнодорожным транспортом. Стороны договорились обсудить этот проект на предстоящем азербайджано-латвийском форуме в Риге.

Как сообщалось, оборот концерна LDz в прошлом году, по предварительным данным, составил 254,788 млн евро, что на 2,3% больше, чем в 2021 году, при этом концерн понес убытки в размере 2,368 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее.