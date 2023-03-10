Председатель правления Latvijas dzelzceļš (LDz) Риналд Плявниекс и председатель правления "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов договорились о сотрудничестве в области ремонта подвижного состава и локомотивов, а также по вопросам электрификации, сообщили представители LDz.
LDz и Азербайджанские железные дороги будут развивать сотрудничество
По словам Плявниекса, цель LDz состоит в том, чтобы превратить существующие глобальные вызовы международной транспортной отрасли в возможности для бизнеса. Поэтому важно как можно быстрее определиться с решениями в связи с открытием новых грузовых коридоров и стать первыми, кто сможет приспособиться и воспользоваться новыми возможностями.
В ходе встречи с представителями АЖД было отмечено, что железные дороги обеих стран имеют общие цели - развитие всей транспортной отрасли в соответствии с современными требованиями и повышение эффективности работы железных дорог. На пути к достижению этих целей будет повышаться конкурентоспособность железной дороги, а также объем грузовых перевозок с использованием общей инфраструктуры, отметил Плявниекс.
Глава АЖД Рустамов подчеркнул, что железнодорожные компании обеих стран очень успешно сотрудничали в предыдущие годы, и выразил надежду на то, что удастся успешно обмениваться опытом по реструктуризации компаний, электрификации железной дороги и модернизации локомотивов. В свою очередь, в сфере грузоперевозок Латвия в будущем может стать консолидирующей страной в транспортной системе Среднего коридора (Middle Corridor) в перевозках между Азией и скандинавскими странами.
Представители руководства LDz вместе с другими латвийскими бизнесменами на этой неделе посетили Азербайджан в рамках официального визита президента Латвии Эгила Левитса. Плявниекс также принял участие в бизнес-форуме Азербайджана и Латвии, организованном Латвийским агентством инвестиций и развития и Министерством экономики Азербайджана, на котором обсуждались вопросы сотрудничества и внедрения новых форм деятельности в бизнесе.
Представители LDz также встретились с руководством TRACECA (Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia). Целью этой организации является укрепление экономических связей, торговли и транспорта в регионах Черноморского бассейна, Южного Кавказа и Средней Азии. Кроме того, TRACECA способствует перевозке грузов из Китая и других стран региона в рамках так называемого Среднего коридора. В состав организации входят 27 государств, в том числе страны Европейского союза, а также Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Иран, Молдова, Турция, Украина, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан.
В ходе встречи с представителями Алятской свободной экономической зоны Азербайджана представители LDz обсудили возможности улучшения сотрудничества и интеграции между сторонами в мультимодальных маршрутах, в том числе интеграцию будущего грузового аэропорта в Алятской свободной экономической зоне с морским и железнодорожным транспортом. Стороны договорились обсудить этот проект на предстоящем азербайджано-латвийском форуме в Риге.
Как сообщалось, оборот концерна LDz в прошлом году, по предварительным данным, составил 254,788 млн евро, что на 2,3% больше, чем в 2021 году, при этом концерн понес убытки в размере 2,368 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее.
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