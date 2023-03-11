В Риге снова дешевеет топливо

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллине, затем в Риге, а самый дешевый бензин был в Вильнюсе. С другой стороны, самая высокая цена на дизельное топливо была в Таллине, а самая низкая - в Вильнюсе.

В Риге на АЗС Circle K на улице Краста цены на бензин 95-й марки снизились на 3,6% - до 1,614 евро за литр, а на дизтопливо на 3% - до 1,604 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС Circle K на проспекте Саванорю бензин 95-й марки и дизтопливо стоили одинаково - 1,569 евро за литр, при этом цена бензина выросла на 1,3%, а цена дизтоплива снизилась на 3,1%.

Также в эти рабочие выходные на таллинских Circle K цены на бензин и дизельное топливо оставались стабильными и в пятницу составили 1,729 евро и 1,699 евро за литр соответственно.

Цена автогаза в Риге снизилась на 3,8% - до 0,765 евро за литр. При этом цены в Таллине и Вильнюсе не изменились, и литр автогаза стоит 0,73 евро и 0,622 евро соответственно.