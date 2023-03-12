Главное за 12 марта ⟩ Пикет в защиту памятника Пушкину, наркоэпидемия среди молодежи и бомбардировщик над Эстонией

Пока в центре внимания мировых СМИ остается штурм Бахмута наемниками Евгения Пригожина, российские мобилизованные продолжают записывать жалобы Владимиру Путину. Они недовольны тем, что из теробороны их переподчиняют командованию аннексированных ДНР и ЛНР и отправляют в лобовые штурмы украинских укрепрайонов. В армиях самопровозглашенных республик, в свою очередь, недовольны низкой мотивацией и навыками свежего пополнения. Мобилизованных пытаются успокоить руководители из родных регионов. Судя по позициям сторон - мобилизованных и военного командования сепаратистов - до единства в российской армии еще очень далеко.

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