Март уже почти перевалил за середину, а весны так и не видать! Зато видать главные новости за уходящее воскресенье.
Главное за 12 марта ⟩ Пикет в защиту памятника Пушкину, наркоэпидемия среди молодежи и бомбардировщик над Эстонией
Новости Латвии:
Драматически растет число подростков и молодежи, которые пользуются наркотиками, сообщает программа Panorāma.
Около 200 человек собрались сегодня на пикет против сноса памятника русскому писателю Александру Пушкину, организованный Русским союзом Латвии (РСЛ).
Согласно отчету о деятельности Бюро по защите Сатверсме, в прошлом году единственное в Латвии устройство для прослушивания разговоров по мобильному телефону реже всего использовалось Управлением мест заключения и Военной полицией.
Некая женщина обращалась в Бюро омбудсмена с видеодоказательствами, в которых показано, как на заседании Сиротского суда его представители относятся к своей клиентке фамильярно, оскорбляя ее достоинство. Однако Ассоциация сиротских судов предложение Бюро омбудсмена актуализировать вопросы этики считает очернением.
Окончание зимы и начало весны традиционно являются временем, когда принимается больше всего заявлений KASKO о повреждениях автомобиля, полученных из-за ям.
За рубежом:
По данным сайта Flightadar24, вчера над Эстонией пролетел американский стратегический бомбардировщик B-52. До этого он приблизился к острову Гогланд в Балтийском море, на котором находится российская военная база.
Пока в центре внимания мировых СМИ остается штурм Бахмута наемниками Евгения Пригожина, российские мобилизованные продолжают записывать жалобы Владимиру Путину. Они недовольны тем, что из теробороны их переподчиняют командованию аннексированных ДНР и ЛНР и отправляют в лобовые штурмы украинских укрепрайонов. В армиях самопровозглашенных республик, в свою очередь, недовольны низкой мотивацией и навыками свежего пополнения. Мобилизованных пытаются успокоить руководители из родных регионов. Судя по позициям сторон - мобилизованных и военного командования сепаратистов - до единства в российской армии еще очень далеко.
Интересное чтиво:
"В армии я очень много раз взлетал на самолете, но ни разу на нем не приземлялся - всегда прыгал с парашютом", - говорит Ахто Орле - один из тех, кто служил в расположенном в Вильянди спецподразделении. "Ворота воинской части захлопывались за твоей спиной - и ты оказывался в другом мире", - рассказывает он.
Распространено мнение, что этот элемент нижнего белья выполняет не столько эстетическую функцию, сколько физиологическую - поддерживает грудь, предохраняя ее от обвисания. "Проверено.Медиа" решило проверить, так ли это на самом деле.
За двадцать четыре часа до запланированного сражения, в котором наверняка погибнет много солдат, около трехсот мужчин собрались в мобильном публичном доме в ожидании кратковременного удовольствия. Каждого третьего завтра может уже не быть в живых, поэтому эта похоть была еще более неистовой и страстной. Драматически, но, как известно, по Фрейду, секс и смерть близки друг к другу... Это также стало причиной процветания бизнеса секс-работниц, или военных борделей, а во время Первой мировой войны считалось, что мужчина, воздерживающийся от секса, наносит вред своему здоровью! История о малоизвестных девушках, которые лечили и утешали солдат на передовой.
Еженедельно в рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обозревает самые громкие слухи недели.
Воспитанник английского футбольного клуба "Кристал Пэлас" Дэмиен Оливер до сих пор активно работает в порноиндустрии как актер, режиссер и продюсер. Правда, он жалеет, что сменил спорт на работу в кинобизнесе для взрослых.
Комиссия по терминологии Латвийской академии наук по просьбе докторанта определила на латышском языке термин "бездетность", говорится в сообщении комиссии.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!