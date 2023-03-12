Окончание зимы и начало весны традиционно являются временем, когда принимается больше всего заявлений KASKO о повреждениях автомобиля, полученных из-за ям, сообщили агентству LETA представители страхового общества Ergo.
Машина в Риге въехала в яму, испортила диски и руль. Возмещение по страховке - 3658 евро
В прошлом году в течение всего года было получено 176 заявок на компенсацию KASKO за повреждения автомобиля, полученных при въезде ям, в свою очередь, в феврале этого года принято уже 40 заявлений о возмещении, из которых большая часть - из-за повреждений, полученных в Риге.
Директор Департамента подписания рисков Ergo Райтис Чаклис отметил, что, оценив данные о заявлениях о возмещении повреждений автомобиля за последние два года, видно, что больше всего они подаются именно в конце зимы, когда ухудшается качество дорожного покрытия и ухудшается качество дорожного покрытия. Оценивая данные прошлого года, Ergo делает вывод, что каждый второй день какой-то автомобиль получает повреждение, въехав в яму.
В феврале прошлого года было получено 57 заявок, что в течение последних двух лет является наибольшим количеством заявлений за один месяц. В свою очередь, в этом году за февраль получено 40 заявок. Как свидетельствуют данные заявлений, автомобили повреждаются, и въезжая в ямы, и объезжая их. Есть ситуации, при которых вред причиняется имуществу другого лица, например, въезжая в яму, автомобиль ведет в сторону, в результате чего происходит столкновение с другой машиной.
Чаклис сообщает, что средняя сумма компенсаций в прошлом году составила 689 евро, а в некоторых случаях сумма возмещения достигает даже нескольких тысяч евро.
В этом году наибольшее вознаграждение было выдано за происшествие в Риге, на ул. Уденс, когда автомобиль въехал в яму, повредив диски на колесах и рулевое оборудование, и за это происшествие было заявлено вознаграждение в 3658 евро. Еще одно большое вознаграждение было выплачено за событие в Риге, когда на набережной генерала Радзиня автомобиль въехал в яму, в результате были повреждены диск и механизм пружины. Сумма запрошенного страхового возмещения - 2637 евро.
В столице также произошло происшествие, за которое выплачено наибольшее вознаграждение KASKO за последние два года - за повреждение автомобиля при въезде в яму в Андрейосте, повредилась не только шина, но и кузов автомобиля. Сумма выплаченных возмещений составляет 5789 евро.
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