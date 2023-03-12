Машина в Риге въехала в яму, испортила диски и руль. Возмещение по страховке - 3658 евро

В прошлом году в течение всего года было получено 176 заявок на компенсацию KASKO за повреждения автомобиля, полученных при въезде ям, в свою очередь, в феврале этого года принято уже 40 заявлений о возмещении, из которых большая часть - из-за повреждений, полученных в Риге.

Директор Департамента подписания рисков Ergo Райтис Чаклис отметил, что, оценив данные о заявлениях о возмещении повреждений автомобиля за последние два года, видно, что больше всего они подаются именно в конце зимы, когда ухудшается качество дорожного покрытия и ухудшается качество дорожного покрытия. Оценивая данные прошлого года, Ergo делает вывод, что каждый второй день какой-то автомобиль получает повреждение, въехав в яму.