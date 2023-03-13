Убытки Gaso в прошлом году превысили 1,5 миллиона евро

Объем доставленного потребителям природного газа в прошлом году уменьшился на 30% до 8638 гигаватт-часов, а количество клиентов сократилось примерно на 11 000 до 376 000.

"Прошлый год был сложным и для латвийской, и для мировой экономики. Уже во второй половине 2021 года наблюдался значительный рост цен на природный газ, а по мере развития геополитической ситуации в мире рыночные цены газа в 2022 году стали крайне нестабильными и трудно предсказуемыми, составляя от 81 евро за мегаватт-час в марте до 232 евро за мегаватт-час в сентябре", - говорится в отчете руководства Gaso.

Снижение доходов компании объясняется тенденцией сокращения потребления природного газа из-за высоких цен на него.

Для того чтобы обеспечить непрерывное и надежное развитие газораспределительной системы и продолжать эффективную работу компании в условиях роста затрат, Gaso в прошлом году сократила запланированные инвестиции до 7,2 млн евро.

Как сообщалось, АО Latvijas gāze начало процесс продажи дочернего предприятия Gaso, который планируется завершить в 2023 году.

В 2021 году доходы Gaso составили 57,914 млн евро, прибыль - 11,545 млн евро.

Крупнейшими акционерами АО Latvijas gāze являются "Газпром" (34%), Marguerite Gas II.S.a.r.l. (28,97%), Uniper Ruhrgas International GmbH (18,26%) и ООО Itera Latvija (16%).