Ашераденс: государство не в состоянии обеспечить средства для здравоохранения

Аналогичное мнение высказал и премьер-министр Кришьянис Кариньш. Оба политика подчеркнули, что задача правительства состоит в том, чтобы сбалансировать интересы разных направлений в бюджете.

Министр здравоохранения Лига Меньгелсоне подчеркнула, что здравоохранение не входит в сферу деятельности лишь какой-либо одной партии, коалиции или оппозиции, поэтому предоставление дополнительного финансирования должны поддерживать все депутаты. Министр отметила, что

бюджет здравоохранения на этот год предусматривает минус 500 млн евро, потому что больше нет финансирования мер в связи с Covid-19.

В то же время дополнительно запланированы 97 млн евро - ранее предусмотренные 86 млн и недавно выделенные 11 млн евро, которые необходимы для компенсации увеличения энергозатрат медицинских учреждений, отметила Меньгелсоне.

Как сообщалось, сегодня утром, после длившегося без малого сутки заседания, Сейм принял в окончательном чтении закон о государственном бюджете на этот год и бюджетных рамках на следующие три года.

Согласно принятому закону, доходы консолидированного государственного бюджета в 2023 году запланированы в размере 12,7 млрд евро, расходы - 14,7 млрд евро. По сравнению с бюджетом 2022 года ожидается увеличение доходов на 2,025 млрд евро и увеличение расходов на 2,233 млрд евро.

С финансовой точки зрения это самый крупный государственный бюджет в истории.