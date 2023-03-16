Банковская паника и в Европе: Национальный банк Швейцарии спасает Credit Suisse

По информации ВВС, Credit Suisse обратился за помощью к центральному банку Швейцарии, который согласился выделить 50 миллиардов франков. Опасения, что проблемы Credit Suisse могут вызвать более обширный банковский кризис, в среду вызвали падение на европейских биржах. Утром в четверг ситуация стала стабильнее, и биржи в Лондоне, Франкфурте и Париже начали день с роста в размере 1,7%.

Указывается, что Credit Suisse в среду обратился к Национальному банку Швейцарии, так как было обнаружено "слабое финансовое место". Крупнейший акционер банка - Saudi National Bank - сообщил, что больше не будет покупать акции банка, что вызвало панику среди других инвесторов.

Центральный банк Швейцарии сообщил, что поможет Credit Suisse. ВВС указывает, что банки других стран также активно следят за происходящим в Credit Suisse и власти Швейцарии тщательно контролируют ситуацию.

Напомним, проблемы в банковском секторе обострились на прошлой неделе, когда крах потерпел Silicon Valley Bank. Это произошло через два дня после обрушения другого банка - Signature.

Эксперты указывают, что центральные банки как в США, так и в других странах сигнализируют о том, что кризисы такого вида можно предотвратить в местном масштабе до того, как они станут более обширной проблемой. Планируется, что в случае Credit Suisse будет достаточно вмешательства Национального банка Швейцарии.