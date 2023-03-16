В орлином гнезде в Дурбе, за которым можно наблюдать в трансляции Латвийского фонда природы (LDF), в этом сезоне было отложено три яйца.
События в гнезде орлов в Дурбе: отложено три яйца, к птицам приходила незваная гостья
Первое яйцо было отложено к вечеру 8 марта, второе - после полудня 11 марта, а время появления третьего яйца неизвестно. Этой весной яйца находятся глубоко в гнезде, поэтому их трудно сосчитать, но когда сегодня утром Милда, самка орлана, перевернула яйца, стало видно, что их три.
Этой весной обе птицы по очереди высиживают яйца. Самец Волдис также регулярно доставляет пищу: например, рыбу или даже куриную голову, вероятно, откушенную лисой и найденную орланом в близлежащем районе. Обе птицы также добавляют в гнездо еловые ветки и сухие пучки сена, чтобы утеплить свой дом.
Сегодня утром после 7:30 к гнезду приблизилась белка, которую однажды уже видели рядом. Волдис, заметив незваную гостью, расправил крылья, чтобы защитить яйца, и тем самым напугал белку, которая убежала.
Как сообщалось, 8 марта 2023 года в 17:23 Милда снесла первое в 2023 году яйцо - по сравнению с прошлым годом это произошло на неделю раньше. В этом году первая в сезоне вязка хозяев гнезда Милды и Волдиса была зафиксирована в прямом эфире 17 января.
Как известно, после исчезновения Раймиса с конца апреля 2021 года в гнезде с Милдой жил самец, которому наблюдающие дали имя Мистер К. 18 февраля 2022 года Мистер К был замечен в последний раз.
Но 20 февраля к Милде в гнезде присоединился новый партнер - Мистер С, которому позже дали имя Волдис - в честь президента Украины Владимира Зеленского.
15 марта 2022 года Милда снесла свое первое в том году яйцо, что по сравнению с предыдущими годами произошло на пару дней позже. Второе яйцо она отложила 18 марта.
Однако 23 марта зрителей прямого эфира удивило происшествие - чужая самка съела оба отложенных яйца. Птица, съевшая яйца, была окольцована орнитологом Кюзе 25 мая 2016 года в окрестностях Яунпилса. Это была молодая самка, достигшая брачного возраста и ищущая территорию для гнездования. Специалист предполагает, что орлица все равно еще раз появится возле гнезда и конфликты продолжатся.
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