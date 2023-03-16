События в гнезде орлов в Дурбе: отложено три яйца, к птицам приходила незваная гостья

Первое яйцо было отложено к вечеру 8 марта, второе - после полудня 11 марта, а время появления третьего яйца неизвестно. Этой весной яйца находятся глубоко в гнезде, поэтому их трудно сосчитать, но когда сегодня утром Милда, самка орлана, перевернула яйца, стало видно, что их три.

Этой весной обе птицы по очереди высиживают яйца. Самец Волдис также регулярно доставляет пищу: например, рыбу или даже куриную голову, вероятно, откушенную лисой и найденную орланом в близлежащем районе. Обе птицы также добавляют в гнездо еловые ветки и сухие пучки сена, чтобы утеплить свой дом.

Сегодня утром после 7:30 к гнезду приблизилась белка, которую однажды уже видели рядом. Волдис, заметив незваную гостью, расправил крылья, чтобы защитить яйца, и тем самым напугал белку, которая убежала.