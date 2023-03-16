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ЕЦБ повысил базовую процентную ставку до 3,5%

rus.tvnet.lv/LETA
ЕЦБ повысил базовую процентную ставку до 3,5%
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Европейский центральный банк (ЕЦБ)
Европейский центральный банк (ЕЦБ) Фото: Ralph Orlowski

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг решил повысить базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта до 3,5%.

ЕЦБ также решил повысить ставку по депозитам овернайт до 3% и ставку по кредитам овернайт до 3,75%. Обе ставки повышены на 0,5 процентного пункта.

Новые ставки будут действовать с 22 марта.

Совет ЕЦБ повышает процентные ставки на шестом заседании подряд.

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