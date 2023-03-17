Поддержку для установки солнечных панелей могут увеличить

Поскольку значительная часть домохозяйств воспользовалась государственной поддержкой, уже исчерпав две трети средств, выделенных на эти цели, государственные органы, отвечающие за проекты в области возобновляемых источников энергии, обещают и в дальнейшем материальные стимулы для установки солнечных панелей.

В настоящее время домохозяйства могут получить поддержку для проектов по возобновляемым источникам энергии, включая установку солнечных панелей, из двух финансовых источников: программы торговли квотами на выбросы Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM) и в финансовом учреждении Altum. Программе VARAM весной прошлого года на эти цели было выделено 30 млн евро, а Altum - 3,66 млн евро.

С марта прошлого года по март этого года заявки на получение поддержки по программе VARAM подали 5418 домохозяйств на общую сумму около 19,4 млн евро. Львиная доля, или 5106 заявок, поступила от домохозяйств, желающих установить солнечные микрогенераторы общей мощностью 39 584 киловатта.

Больше всего проектов в рамках этой программы реализовало AS Latvenergo, установив 615 солнечных микрогенераторов, средние затраты на которые составили 1292 евро за киловатт. Активнее всего программу государственной поддержки использовали жители Марупского края, также много проектов было реализовано в Риге, Ропажском, Кекавском и Адажском краях. В регионах солнечные панели активно устанавливали жители Сигулды, Валмиеры, Цесиса, Тукумса и Талси.