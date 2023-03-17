Latvenergo: продажа газа в Латвию не заинтересовала американских бизнесменов

Председатель правления Latvenergo Мартиньш Чаксте заявил, что десять тераватт-часов (ТВтч) - это приблизительный минимальный объем, который американские газовые бизнесмены начинают обсуждать в переговорах о долгосрочных контрактах. В прошлом году общее потребление Латвии составило менее десяти ТВтч, к тому же рынок газа сужается, и на нем действует гораздо больше одного коммерсанта, а согласно законодательству о конкуренции на рынке не может быть монопольных ситуаций.

Кроме того, Чаксте напомнил, что в Европе не хватает терминалов по приему сжиженного природного газа, а в 2022 году в Прибалтике и финском регионе был только один - в Клайпеде. В прошлом году у "Latvenergo" не было доступа к этому терминалу, а прямые закупки у стран-экспортеров газа без согласования с оператором терминала невозможны.

Министр сообщения Янис Витенбергс, который в апреле 2022 года в качестве министра экономики возглавлял делегацию Латвии в США, сообщил агентству LETA, что во время его визита латвийской стороне не было сделано немедленного предложения о покупке более дешевого сжиженного природного газа из США.

"Если бы было четкое предложение, как отмечает на сайте Makroekonomika.lv руководитель направления устойчивого развития Банка Латвии Эдвард Кушнерс, мы были бы сумасшедшими, если бы им не воспользовались. Однако такого предложения не было. сделано", - заявил Витенбергс.

В ходе визита состоялись переговоры на высоком уровне как с политиками, так и с предпринимателями газовой отрасли о возможном сотрудничестве в будущем, о потенциальных объемах сжиженного природного газа, необходимых Латвии.

Министр выразил удивление позицией высокопоставленного чиновника Банка Латвии, а также недоумение, почему сейчас комментируются события прошлого и "распространяется неправда".

Кушнерс написал на сайте Makroekonomika.lv, что в прошлом году Латвия не воспользовалась возможностью закупать сжиженный природный газ, предлагаемый США, который был значительно дешевле, чем на европейском рынке.